L'Apple Watch montre que le Super Bowl n'a pas stressé que les joueurs

Une étude très ciblée a suivi un groupe de fans du Super Bowl LVII pour voir ce que le succès rugissant et/ou la défaite écrasante faisaient à leur rythme cardiaque. Toute la population en question était équipée d'une Apple Watch. Et le résultat est surprenant.

La montre trahit nos émotions

Si, en toute logique, il n'est possible de remplacer une activité physique par le fait de regarder le Super Bowl, une étude utilisant les fonctions de santé de l'Apple Watch a montré que les rebondissements du match se reflètent de façon spectaculaire dans le rythme cardiaque des supporters.

Du moins, c'est le cas pour la plupart des gens. L'une des 18 personnes interrogées par le Philadelphia Inquirer dans le cadre d'un échantillonnage s'est avérée ne pas être très portée sur le sport. Les autres étaient toutes très engagées, si bien qu'il était possible, à partir des schémas de fréquence cardiaque, de déterminer qui était fan des Philadelphia Eagles et qui soutenait les Kansas City Chiefs. Le match a été mis en lumière à la mi-temps par un spectacle aérien organisé par Apple Music avec Rihanna.



Par exemple, le rythme cardiaque de Christal Watson, fan inconditionnelle des Eagles, "est resté élevé, au-dessus de la fourchette normale de 60 à 100 battements par minute", explique le journal, "et était très volatile, montant et descendant à chaque jeu". Pendant le match, son rythme cardiaque est descendu à environ 70 bpm à un moment donné, mais était généralement supérieur à 100 - et a atteint un pic de 130 bpm pendant qu'elle dansait sur Rihanna. Ce dernier point n'est pas vraiment pertinent, tout comme les mesures pendant les épisodes de publicité.

© Philadelphia Inquirer

Pour la petite histoire, ce sont les Chiefs qui ont remporté le trophée. Si vous cherchez la meilleure montre Apple du moment, vous avez le choix entre l'Apple Watch 8 et l'Apple Watch Ultra.