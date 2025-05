Sony met fin à son programme de fidélité PlayStation Stars

Sony annonce l’arrêt progressif de son programme de fidélité PlayStation Stars, lancé en 2022. Cette décision marque une volonté de repenser la manière dont la marque récompense ses joueurs, avec de nouvelles initiatives en réflexion pour l’avenir.

Fin de PlayStation Stars : calendrier et implications

Le 21 mai 2025, Sony Interactive Entertainment a annoncé la fin progressive de son programme de fidélité PlayStation Stars, lancé en 2022. Cette décision marque un tournant stratégique, visant à repenser les initiatives de fidélisation pour mieux répondre aux attentes des joueurs et aux évolutions du marché.

Dès aujourd’hui, aucune nouvelle inscription au programme n’est possible. Les membres actuels pourront continuer à participer aux campagnes, accumuler des points et des articles de collection numériques, ainsi qu’améliorer leur statut jusqu’au 23 juillet 2025 à 16 h 59 (heure de Paris). Au-delà de cette date, les campagnes cesseront, et il ne sera plus possible d’obtenir de nouvelles récompenses ou de progresser dans les niveaux de statut.

Le programme prendra fin définitivement le 2 novembre 2026. Jusqu’à cette échéance, les membres pourront utiliser leurs points restants, sous réserve de leur date d’expiration. Les articles de collection numériques déjà acquis resteront accessibles même après la clôture du programme.

Sony justifie cette décision par une volonté de recentrer ses efforts sur des initiatives plus en phase avec les préférences des joueurs et les tendances du secteur. L’entreprise envisage de nouvelles approches pour renforcer l’engagement de sa communauté, sans pour autant dévoiler de détails précis sur les futurs programmes de fidélité.

Perspectives pour les joueurs

