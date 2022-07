PlayStation Stars : gagnez des points de fidélité, des NFT et de l’argent

Sony entend aller encore plus loin dans sa relation avec les joueurs. Depuis 27 ans, la firme japonaise a toujours réussi à attirer grâce à des consoles et des jeux de qualité, créant ainsi des souvenirs inoubliables chez des millions de personnes. Mais pour récompenser cette fidélité, au-delà des évènements State of Play et des défis communautaires comme « Emparez-vous du trône » et « Treat the codes », la branche gaming de Sony va lancer le programme PlayStation Stars.

C’est quoi PlayStation Stars ?

PlayStation Stars est un tout nouveau programme de fidélité pour remercier les joueurs d'avoir commencé avec le constructeur cette épopée de jeu en constante évolution. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à PlayStation Stars, qui sera disponible cette année. Une fois inscrit, vous pouvez gagner des récompenses en complétant diverses campagnes et activités. Pour gagner des récompenses pour votre campagne d'enregistrement mensuel, il vous suffit de jouer à un jeu au moins une fois. Dans d'autres campagnes, vous devez être le premier joueur à remporter un tournoi, à remporter un trophée spécifique ou à atteindre le trophée Platine phare dans le fuseau horaire.

Des points de fidélité

Toutes les personnes incrites pourront ainsi gagner des points de fidélité dans PlayStation Stars. Ces points peuvent être échangés contre des articles du catalogue qui incluent des crédits pour les portefeuilles PSN et certains produits du PlayStation Store. Les abonnés PlayStation Plus enregistrés auprès de PlayStation Stars recevront automatiquement les points achetés sur le PlayStation Store. Les points valent donc une certaine somme d’argent.

Des NFT

De plus, avec le lancement du programme PlayStation Stars, Sony a décidé d'introduire un nouveau type de récompense "Digital Collector".

Ces collections sont aussi diverses que nos produits et nos franchises.

Celles-ci vont des représentations numériques d'objets appréciés des fans de l'univers PlayStation, telles que des figurines de personnages emblématiques dans des jeux et autres divertissements, à des périphériques célébrant l'histoire et l'innovation de Sony. Il y a toujours de nouveaux objets de collection à gagner, des objets super rares à rêver ou des objets incroyables à collectionner pour le plaisir. En somme, des NFT.

Nous espérons que ce nouveau programme vous rappellera de bons souvenirs de vos jeux, tout en vous donnant envie de découvrir ce que PlayStation vous réserve, avec des commémorations des ères vidéoludiques que nous avons créées ensemble, de nouveaux chemins à arpenter et des célébrations internationales réunissant les joueurs.

Sortie prévue en 2022

Ce n'est que le début de PlayStation Stars dixit Sony, le programme évoluera au fil du temps. Ceci est actuellement en cours de tests préliminaires et le déploiement ce sera cette année, alors que l’abonnement PlayStation Plus a été complètement revu en juin dernier.