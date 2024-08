Un designer d’Apple quitte l’entreprise après plus de 30 ans de fidélité !

Il y a quelques années, l’équipe design a été choqué par la démission de Jony Ive qui avait exprimé son souhait de lancer sa propre entreprise spécialisée dans le design. Aujourd’hui, Apple perd un autre de ses designers et pas n’importe qui…

Encore un départ

Bart Andre, une figure emblématique de l’équipe de conception industrielle d’Apple, a annoncé son départ à la retraite après plus de trois décennies de service distingué chez Apple. Rejoignant l’entreprise en 1992, en parallèle de Jony Ive, Andre a été un pilier dans l’élaboration du design qui a propulsé Apple au sommet de l’innovation technologique.



Tout au long de sa carrière chez Apple, Bart Andre a été au cœur de nombreux projets de design, contribuant à façonner l’esthétique et la fonctionnalité des produits qui ont révolutionné notre manière d’interagir avec la technologie. Sa vision et son dévouement ont été cruciaux dans le maintien du standard d’excellence pour lequel Apple est reconnu mondialement.

La retraite d’Andre survient dans un contexte de changements majeurs au sein de l’équipe de conception d’Apple. Après le départ de Jony Ive en 2019, qui a fondé LoveFrom, une vague de départs, incluant plusieurs collaborateurs proches d’Ive, a remanié la dynamique de l’équipe. Andre a joué un rôle clé dans la transition, aidant à diriger l’équipe après le départ d’Evans Hankey, vice-président du design industriel, en 2022.



Le départ d’Andre symbolise non seulement la fin d’une époque pour Apple mais soulève également des questions sur l’avenir du design au sein de l’entreprise. Avec le départ de figures clés qui ont défini l’esthétique et la fonctionnalité de ses produits pendant des décennies, Apple se trouve à un carrefour, cherchant à préserver son héritage tout en évoluant pour répondre aux défis futurs.



