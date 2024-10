Peter Russell-Clarke : un autre designer iconique quitte Apple

Encore un départ ! Un designer industriel qui a travaillé sous la direction de Jony Ive vient de quitter Apple. Comme le rapporte nos confrères de Bloomberg, Peter Russell-Clarke a travaillé 17 ans pour Apple, et il prévoit désormais de rejoindre la société de technologie spatiale Vast.

Un designer clé pour tous les produits Apple

Sous la direction du célèbrissime Jony Ive, Peter Russell-Clarke a travaillé sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et le campus Apple Park. Il a quitté Apple en début d'année pour "poursuivre des projets passionnants", selon un communiqué de presse publié par Vast.



Nous apprenons aussi que Russell-Clarke été cité dans plus de 1 000 brevets Apple, notamment pour l'iMac, l'iPod Nano, le MacBook Pro et le MacBook Air.

Avant d'être contacté par Apple en 2005 pour rejoindre leur petite équipe de designers industriels sous la direction de Jonathan Ive, Russell-Clarke a fondé et dirigé son propre studio de design. Il a travaillé avec des clients de premier plan tels que Nike et Swatch, ainsi qu'avec des entreprises d'ameublement, de décoration et de technologie en Europe, en Asie et aux États-Unis. Il a également été invité à devenir le directeur du design du groupe mondial de Nokia, supervisant des équipes de design dans cinq pays.



Comme le souligne Bloomberg, presque tous les designers qui ont travaillé sous la direction de l'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, sont partis. Ive a quitté Apple en 2019 pour lancer sa société de design LoveFrom, mais il a continué à travailler avec Apple en tant que consultant jusqu'en 2022. Apple a payé Ive plus de 100 millions de dollars pour être le principal client de LoveFrom, mais Ive n'a pas pu travailler sur des projets qu'Apple jugeait compétitifs, ce qui a conduit à la rupture du partenariat.



Plusieurs designers d'Apple qui travaillaient avec Ive ont choisi de rejoindre LoveFrom et, en février 2023, lorsque Evans Hankey, le remplaçant d'Ive, est parti fin 2022, Apple a choisi d'abandonner le rôle de chef de la conception de produits, restructurant son équipe de conception de produits sous la direction du chef des opérations, Jeff Williams.



Malgré le départ de toute une équipe emblématique, depuis quatre ans, les nouveaux produits matériels et logiciels d'Apple sont toujours aussi beaux et bien pensés, vous ne trouvez pas ?