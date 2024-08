Matt Fischer quitte Apple, l’équipe App Store se réorganise

Le vice-président de l'App Store d'Apple, Matt Fischer, quittera l'entreprise en octobre, selon un rapport de Bloomberg.



Avec ce départ, Phil Schiller en profitera pour retoucher la structure de l'équipe chargée du magasin d'applications en la scindant en deux parties, histoire de répondre à l'évolution constante de la politique de l'App Store dans le monde.

Un éminent responsable fait ses adieux

Matt Fischer était vice-président de l'App Store depuis 2010, sous la responsabilité de Phil Schiller, membre du conseil d'administration d'Apple. Le concerné a annoncé son départ dans un courriel hier, en disant :

Après 21 ans chez Apple, j'ai pris la décision de quitter notre incroyable entreprise. Cela fait un certain temps que j'y pense, et comme nous réorganisons également l'équipe pour mieux gérer les nouveaux défis et les nouvelles opportunités, le moment est venu de passer le relais à deux leaders exceptionnels de mon équipe.

Fischer occupe actuellement le poste de « vice-président, responsable de l'App Store mondial et d'Apple Arcade ». Il a rejoint Apple en 2003 et a dirigé le marketing et les partenariats pour iTunes avant de passer à l'App Store en 2010.

La nouvelle organisation de l'App Store

Parallèlement au départ de M. Fischer, le groupe App Store sera « divisé en deux équipes ». Une équipe sera chargée de superviser l'App Store d'Apple, tandis que l'autre sera « responsable de la distribution alternative des applications ». Le fameux sideloading officiellement admis par Apple depuis iOS 17.4, du moins en Europe pour le moment. Avec iOS 17.5, Apple a également ajouté la possibilité de télécharger des applications directement à partir d'un site web.



Carson Oliver, vétéran d'Apple, dirigera l'équipe chargée de l'App Store, tandis que Ann Thai, directrice des produits de l'App Store, dirigera l'équipe chargée de la distribution des applications alternatives.



Concernant ses deux personnes, plutôt discrètes, il faut savoir qu'Oliver a rejoint Apple en 2012 et occupe actuellement le poste de directeur principal de la gestion commerciale de l'App Store. Thai a rejoint Apple en 2010 et a travaillé sur le marketing des applications éducatives d'Apple, avant de devenir « Worldwide Product Director, App Store and Apple Arcade » en janvier 2020.



L'App Store est actuellement dirigé par Phil Schiller, qui est devenu Apple Fellow en août 2020. À l'époque, Apple a déclaré qu'il « continuerait à diriger l'App Store et les événements Apple » tout en offrant « un partenariat et des conseils réfléchis ».