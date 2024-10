Carol Surface, la première Chief People Officer, quitte déjà Apple

Apple s'apprête à connaître un nouveau bouleversement de son équipe dirigeante avec le départ de Carol Surface, son Chief People Officer (CPO), comme le rapporte Bloomberg. Mme Surface a rejoint Apple en mars 2023, ce qui fait que son mandat est relativement court pour un poste de direction aussi élevé au sein de l'entreprise, où la plupart reste des années, voire des décennies.

Bon voyage Carol

Mme Surface a été la toute première directrice du personnel d'Apple, un poste créé spécifiquement pour elle lors de son embauche. Elle rendait compte directement à Tim Cook, le PDG d'Apple, et assumait les responsabilités précédemment gérées par Deirdre O'Brien, vice-présidente senior d'Apple chargée de la vente au détail et des ressources humaines. À l'arrivée de Mme Surface, Apple a séparé les fonctions liées aux ressources humaines de celles de Mme O'Brien, ce qui a permis à cette dernière de se concentrer uniquement sur la vente au détail.

À ce titre, Mme Surface était chargée de superviser le développement des talents, l'Apple University, le recrutement, les relations et l'expérience avec les employés, les avantages sociaux, la rémunération, ainsi que l'intégration et la diversité. À la suite de son départ, Mme O'Brien, qui compte 30 ans d'expérience chez Apple, reprendra la responsabilité des fonctions liées à la vente au détail et aux ressources humaines, comme elle le faisait avant finalement.



Avant de rejoindre Apple, Mme Surface a mené une carrière remarquable, en tant que directrice des ressources humaines chez Medtronic pendant dix ans. Elle a également occupé des fonctions de direction similaires chez Best Buy et PepsiCo. La raison du départ de Mme Surface d'Apple n'est pas encore claire.