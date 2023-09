La console PlayStation Portal de Sony sera disponible le 15 novembre

Vous vous demandiez que la PlayStation Portal serait disponible ? Et bien vous pouvez dès à présent la précommander sur le site de Sony, avant de la recevoir à partir du 15 novembre prochain. Attendue de longue date, cette simili PS5 portable a déçu une partie des joueurs avec son unique capacité de streaming.

Plus de deux mois d'attente

La PlayStation Portal, la console portable à 219,99 € de Sony pour le streaming de jeux PS5, est disponible en précommande dès aujourd'hui avant un lancement officiel le 15 novembre, soit trois ans après la sortie de la PS5.

La société a annoncé les détails de la disponibilité aujourd'hui sur son blog.

Le lecteur à distance PlayStation Portal sera lancé sur certains marchés le 15 novembre 2023 et est d'ores et déjà disponible en précommande sur direct.playstation.com aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Portugal. À partir du 29 septembre 2023, le lecteur à distance PlayStation Portal pourra également être précommandé auprès d'autres détaillants sélectionnés dans ces pays, ainsi qu'au Canada et au Japon. D'autres disponibilités régionales seront annoncées ultérieurement.

Sony présente l'appareil comme "la passerelle portable vers vos jeux PS5". Son écran LCD de 8 pouces offre des images 1080p à 60 images par seconde et comprend un retour haptique et des gâchettes adaptatives. Il s'agit ni plus ni moins d'une petite tablette coincée entre les deux moitiés d'une manette DualSense. Si les sensations sont les mêmes qu'avec la manette de la PS5, en revanche il y a plusieurs limitations qui viennent entraver le plaisir.

Tout d'abord, il faut une PlayStation 5 et connexion WiFi permanente. Ensuite, la PlayStation Portal ne prend pas en charge le streaming en nuage via PlayStation Plus Premium ou d'autres services similaires. Il ne dispose pas non plus d'applications locales. L'appareil fait simplement office de télécommande WiFi pour la PS5 que vous possédez déjà. Le PS Portal sert à jouer à distance, chez soi ou ailleurs, avec votre console connectée à un réseau à la maison. Mais il n'est pas possible de jouer alors qu'une personne utilise votre PS5.

Vous pouvez précommander le PlayStation Portal Remote Player exclusivement auprès de Sony, dans un premier temps.



Pas sûr que cet appareil trouve le succès, surtout dans un marché concurrentiel avec la Nintendo Switch, la Steam Deck et autre.