Mauvaise surprise : macOS 15.2 bloque les sauvegardes amorçables

MacOS Sequoia 15.2 semble empêcher les utilitaires tiers de créer des sauvegardes amorçables. Dave Nanian, le développeur derrière SuperDuper (un logiciel permettant de créer des sauvegardes bootables de Mac), rapporte qu'un bug potentiel dans macOS Sequoia 15.2 a perturbé la capacité de l'application à effectuer ces sauvegardes.

Une "nouveauté" qui passe mal

Le développeur décrit très clairement le problème sur son blog :

Apple a cassé le réplicateur. Vers la fin de la réplication du volume de données, apparemment, lorsqu'il est sur le point de copier le pré-démarrage ou la récupération, il échoue avec une erreur Resource Busy.



Dans le passé, Resource Busy pouvait être contourné en garantissant que le système restait éveillé. Mais ce nouveau bug signifie que sur la plupart des systèmes, il n'y a pas de correctif. Cela échoue tout simplement.

Alors qu'Apple avait auparavant rendu plus difficile le démarrage des Mac à partir de disques externes en raison de problèmes de confidentialité et de sécurité, désormais, avec macOS Sequoia 15.2, la possibilité pour les logiciels tiers de copier le système d'exploitation pour des sauvegardes amorçables semble impossible.

Nanian est évidemment dépité face à cette "nouveauté" :

Parce qu'il s'agit de leur code et que nous sommes obligés de compter sur lui pour copier le système d'exploitation, la copie du système d'exploitation ne fonctionnera pas tant qu'ils ne l'auront pas corrigé.



Pour le dire franchement, c’est nul. C'est déjà assez grave que nous devions contourner d'autres bogues dans ce code, mais lorsqu'il tombe complètement en panne, nous sommes obligés de pointer du doigt et de proposer des solutions de contournement qui n'impliquent pas le réplicateur.

Ce problème affecte spécifiquement la création de sauvegardes amorçables, laissant bien évidemment les sauvegardes de données comme celles de Time Machine inchangées. D'autres applications de sauvegarde, comme Carbon Copy Cloner, ont abandonné l'offre de sauvegardes entièrement amorçables en raison des modifications apportées par les ingénieurs d'Apple, en particulier avec le volume système signé d'Apple Silicon, qui peut empêcher un Mac de démarrer s'il est modifié, même avec un disque externe amorçable.



Vous l'aurez compris, seule Apple peut résoudre ce problème, même si aucune mise à jour n'est attendue avant 2025. Certains ont l'espoir qu'il s'agisse d'un bug, et non d'une décision intentionnelle d'Apple visant à limiter la création de disques de démarrage tiers.

A propos de SuperDuper

Selon son concepteur, SuperDuper est le programme de copie de disque le plus avancé et le plus facile à utiliser disponible pour macOS. Il peut, bien sûr, effectuer une sauvegarde complète, ou « cloner » — en quelques instants, vous pouvez dupliquer complètement votre lecteur de démarrage sur un autre lecteur, partition ou fichier image. En encore moins de temps, vous pouvez mettre à jour un clone existant avec les dernières données : utilisez Smart Update et, quelques minutes plus tard, votre sauvegarde est complètement à jour !



Une version d'essai gratuite est disponible sur le site officiel.