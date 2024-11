macOS 15.2 ajoute un widget Météo dans la barre de menu

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité dans macOS Sequoia 15.2, disponible dans la dernière version bêta pour les développeurs, qui permet aux utilisateurs d’ajouter un widget Météo dans la barre de menu. Cette mise à jour inclut également des fonctionnalités supplémentaires d’Apple Intelligence et est actuellement en deuxième version bêta, parallèlement à iOS 18.2.

Comment ajouter le widget Météo dans la barre de menu

Par défaut, le widget Météo n’est pas activé dans macOS 15.2, il faut donc l’ajouter manuellement. Pour l’activer :

Ouvrez l’application Réglages du système. Allez dans Centre de contrôle. Recherchez l’option Météo et sélectionnez-la pour l’afficher dans la barre de menu.

Une fois ajouté, la température actuelle apparaît dans la barre de menu. En cliquant sur l’icône, un widget Météo détaillé s’affiche, offrant plus d’informations, y compris les conditions actuelles et les prévisions horaires. Ce design rappelle le widget du Centre de notifications dans les versions de macOS X, celles antérieures à Big Sur. Il y a également un bouton pour ouvrir l’application Météo complète.

Les autres nouveautés de macOS Sequoia 15.2

En plus du widget Météo, macOS 15.2 introduit plusieurs améliorations liées à Apple Intelligence, pour le moment réservé aux utilisateurs américains, comme Image Playgrounds et l’intégration de ChatGPT. On peut d’ailleurs s’abonner à ChatGPT Plus depuis le système avec la dernière version de macOS.



Bien que cette bêta ait d’abord été compatible uniquement avec les Macs équipés de puces M1 et modèles plus récents, elle est désormais disponible pour tous les Macs compatibles avec macOS Sequoia.



Apple a annoncé que la sortie publique de macOS Sequoia 15.2 est prévue pour décembre.