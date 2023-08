Comment faire de l'iPad un écran externe pour la Switch, PS5, Xbox, etc

Vous avez un iPad avec port USB-C et une Nintendo Switch ? Alors vous allez être intéressé par cette astuce qui permet de jouer à votre console sur un écran plus grand que les 7 pouces de l'appareil du géant japonais. Il suffit d'une application et de quelques accessoires. Mieux, cela fonctionne pour d'autres consoles.

Une nouveauté d'iPadOS 17

L'utilisation d'un iPad comme écran externe a déjà été évoqué à la WWDC 23 en juin dernier, mais vidéos virales sur TikTok et autre X nous ont décidé à partager cette petite astuce. Bien que les démonstrations soient orientées vers la Switch, l'idée fonctionne avec n'importe quelle console.



Avec iPadOS 17, Apple ajoute enfin la prise en charge des périphériques d'entrée UVC (USB Video Class). Apple a annoncé cette fonctionnalité pour la prise en charge des caméras et webcam externes, afin que l'utilisateur puisse utiliser la caméra externe connectée pour obtenir de meilleurs angles de prise de vue, en particulier lors de l'utilisation d'un moniteur externe.



Cependant, les caméras USB ne sont pas les seuls périphériques à utiliser les normes UVC, de nombreuses cartes d'acquisition USB ou d'autres périphériques d'imagerie tels que les microscopes USB suivent également les mêmes normes UVC, ce qui signifie que l'utilisateur pourra les connecter à son iPad et visualiser l'image directement sur son iPad également.

Switch + iPadOS 17 (Capture d'une vidéo de MacRumors, cf plus bas)

PS4 + iPadOS 17 (Capture d'une vidéo de 9To5Mac, cf plus bas)

Comment utiliser l'iPad en écran externe

Tout d'abord, il vous faut un iPad avec port USB-C (iPad Pro 2018+, iPad Air 4+, iPad mini 6+ ou iPad 10+) fonctionnant sous iPadOS 17. Les modèles Lightning ne peuvent pas prendre en charge cette fonctionnalité, pour des raisons évidentes de compatibilité. De son côté, iPadOS 17 est actuellement en bêta, et devrait être lancé le mois prochain en version finale. Mais tout le monde peut installer la bêta iOS 17 / iPadOS 17.

Outre un iPad USB-C, vous aurez également besoin d'une carte/câble d'acquisition vidéo USB-C, qui coûte environ 20 € sur Amazon selon les modèles. Il s'agit essentiellement d'un adaptateur HDMI vers USB-C pour l'iPad qui lui permet de se connecter à la Switch. Ensuite, il faut installer une application. Comme il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité d'iPadOS 17, les applications ne sont pas encore sur l'App Store, mais l'app Capture Pro est disponible via TestFlight, comme en attestent les vidéos qu'on trouve sur Youtube ou Twitter en guise de démonstration. Une fois que vous avez tout, vous pouvez connecter votre Switch ou bien votre PS4, PS5, Xbox à l'aide d'un câble HDMI. Et le tour est joué comme expliqué sur ce fil Reddit.

iPadOS 17 supports USB external cameras.



Our team tested it and the Game Capture HD60 X also shows up on iPad now. 🎉



iPad + capture card is a potent combination. pic.twitter.com/bPYbrCetEc — Phil Eggebrecht (@Videophile) June 7, 2023

Qui a hâte de tester avec la sortie d'iPadOS 17 ?

