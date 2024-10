Voici comment faire tourner Fallout 2 sur iPad ou Mac !

Un utilisateur plutôt doué a démontré sur Reddit qu'il était possible d'installer et d'exécuter le classique Fallout 2 sur la dernière tablette d'Apple. Mais pour savourer ce RPG post-apocalyptique, il faut mettre les mains dans le cambouis.

Un fan retrouve Fallout 2

L'utilisateur Party-Leadership-522 a partagé une photo de son iPad (avec une coque que Fisher Price aurait pu proposer) montrant le jeu de Black Isle Studios sur l'iPad Pro M4. Le tout accompagné d'une phrase sans équivoque :

Un rêve devenu réalité.

Bien qu'il n'ait pas expliqué comment faire fonctionner ce délicieux hack, certains commentateurs utiles ont révélé qu'il avait été réalisé grâce à une version spéciale du jeu, disponible sur Github, et d'un peu de sideloading.



Fallout 2 Community Edition est "une réimplémentation entièrement fonctionnelle de Fallout 2, avec le même gameplay original, des corrections de bugs du moteur et quelques améliorations de la qualité de vie". Le projet prend même en charge certains mods de conversion totale et fonctionne apparemment sur diverses plates-formes, notamment l'iPad.



Le jeu est largement plus beau qu'à son lancement, et, étonnamment toujours aussi plaisant.



Voici une vidéo d'un joueur sur Mac :

Pour installer Fallout 2 sur un appareil Apple

Pour faire fonctionner Fallout 2 sur un appareil Apple, vous devez évidemment posséder une copie du jeu, pour ne pas enfreindre la loi. À noter que Fallout 1 est aussi disponible de la même manière sur Mac, iPhone, iPad, Android et PC.

Sur Mac

Ensuite, vous pouvez utiliser cette application Github pour installer Fallout 2 sur macOS, et le jeu fonctionnera nativement sur les puces Apple Silicon M1, M2, M3, etc.

Récupérer le code de la version Windows comme base - elle contient les données nécessaires pour jouer. Copiez le dossier Fallout2 quelque part, par exemple /Applications/Fallout2.



Ou alors, vous pouvez également utiliser Fallout 2 de Macplay/The Omni Group comme base - vous devez extraire les ressources du jeu du pack original. Montez le CD/DMG, faites un clic droit sur Fallout 2 -> Show Package Contents, naviguez jusqu'à Contents/Resources. Copiez le dossier GameData quelque part, par exemple /Applications/Fallout2. Téléchargez et copiez fallout2-ce.app dans ce dossier. Lancez le logiciel fallout2-ce.app.

Sur iPad ou iPhone

Sur l'iPad (ou l'iPhone, bien que l'écran soit petit), les choses sont un peu plus compliquées. Vous devrez utiliser une application de chargement latéral comme des logiciels comme AltStore ou Sideloadly pour installer le jeu, et vous devrez procéder à quelques ajustements avant que le jeu ne soit opérationnel.



Voici le tuto :

Téléchargez fallout2-ce.ipa depuis le Github, puis chargez-le via un utilitaire comme AltStore ou Sideloadly. Vous pouvez aussi récupérer les sources, et compiler avec Xcode vers votre iPad. Lancez le jeu une fois. Vous verrez un message d'erreur disant "Couldn't find/load text fonts". Cette étape est nécessaire pour qu'iOS puisse exposer le jeu via la fonction de partage de fichiers. Utilisez Finder (macOS Catalina et versions ultérieures) ou iTunes (Windows et macOS Mojave ou versions antérieures) pour copier master.dat, critter.dat, patch000.dat et le dossier de données dans l'application "Fallout 2" (mode d'emploi). Faites attention aux noms de fichiers - gardez-les (ou faites-les) en minuscules (voir Configuration).

Comment jouer sur écran tactile ?

Fallout 2 a été conçu pour être joué à la souris et au clavier. De nombreuses commandes nécessitent un positionnement précis du curseur, ce qui n'est pas possible avec les doigts. Les développeurs ont ainsi pensé à des contrôles proches d'un trackpad :