Xbox Cloud Gaming : 50 nouveautés dont Baldur’s Gate 3 et Cyberpunk 2077 (+ vos jeux achetés)

Suite à l'ajout du cloud gaming sur PlayStation Portal par PlayStation hier, Xbox a réagi en moins de 24 heures en étendant son offre cloud aux bibliothèques de jeux achetés. Cette modification majeure permet désormais d'accéder à cette fonctionnalité, autrefois réservée au Game Pass Ultimate, de manière plus large.

Une réponse directe à PlayStation

Xbox annonce une nouveauté pour le Xbox Cloud Gaming en bêta : les joueurs peuvent dorénavant diffuser leurs propres jeux qu’ils possèdent dans leur bibliothèque Xbox. Cela inclut les titres compatibles avec le service, qu’ils soient achetés ou issus de Game Pass. Cette fonctionnalité élargit l’accès aux jeux sur divers appareils via le cloud comme un téléviseur connecté, un navigateur web, un smartphone, un PC ou une tablette.



Il n'est donc plus nécessaire d'attendre qu'un jeu soit ajouté à l'abonnement Game Pass Ultimate pour y jouer en cloud. De plus, s'il est retiré de l'abonnement, il restera jouable en cloud tant qu'il se trouve dans la bibliothèque du joueur. Cette nouvelle option, promise depuis longtemps par Xbox, était très attendue par les joueurs.

Pour fêter l'occasion, Xbox annonce 50 nouveaux titres bientôt disponibles en streaming. Parmi ces 50 jeux, on retrouve Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition, Assassin's Creed Mirage ou encore The Witcher 3 : WildHunt - Complete Edition. D'autres suivront dans les mois à venir.

La liste des 50 nouveaux jeux jouables en cloud

Animal Well Assassin’s Creed Mirage Avatar: Frontiers of Pandora Balatro Baldur’s Gate 3 Banishers: Ghosts of New Eden Call of Duty: Modern Warfare II The Casting of Frank Stone Cyberpunk 2077 Dragon Quest III HD-2D Remake DREDGE Dying Light 2 Stay Human Farming Simulator 25 Fear the Spotlight FINAL FANTASY XIV Online FINAL FANTASY FINAL FANTASY II FINAL FANTASY III FINAL FANTASY IV FINAL FANTASY V FINAL FANTASY VI Hades Harry Potter: Quidditch Champions High On Life HITMAN World of Assassination Hogwarts Legacy House Flipper 2 Kena: Bridge of Spirits Lego(R) Harry Potter(TM) Collection Life is Strange: Double Exposure Metro Exodus Mortal Kombat 1 NBA 2K25 PGA TOUR 2K23 Phasmaphobia Prince of Persia: The Lost Crown Rust Console Edition 7 Days to Die Star Wars Outlaws ™ Stray The Crew ™ Motorfest The Outlast Trials The Plucky Squire The Witcher 3: Wild Hunt Tom Clancy’s The Division 2 TopSpin 2K25 UNDERTALE Visions of Mana Warhammer 40,000: Space Marine 2 WWE 2K24



Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans les 28 pays où Xbox Cloud Gaming (bêta) est accessible. La France en fait partie. L'an prochain, cette fonctionnalité sera également déployée sur les consoles Xbox et l'application Xbox pour Windows. En attendant un déploiement officiel pour tous.

Comment faire jouer via Xbox Cloud Gaming ?

PC - smartphone - tablette - navigateur web

Utilisez un navigateur compatible comme Microsoft Edge, Google Chrome, ou Apple Safari. Accédez à xbox.com/play. Connectez-vous avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Repérez la section « Reprenez votre partie » pour voir les titres jouables avec le Xbox Cloud Gaming (bêta). Connectez une manette compatible, comme la manette sans fil Xbox, la DualSense de PlayStation ou la DualShock 4. Sur PC, certains jeux prennent aussi en charge le clavier et la souris. Commencez à jouer !

TV - casques VR

Téléchargez et lancez l’application Xbox sur des TV Samsung ou des appareils Amazon Fire ou l’application Xbox Cloud Gaming (bêta) sur des casques Meta Quest 2, 3 ou Pro.