Pourquoi Gran Turismo 7 a la pire note sur Metacritic ?

Malgré des ventes records, Gran Turismo 7 ne peut pas se targuer d'être le jeu de la saga le plus apprécié. Loin de là. Deux semaines après sa sortie, les développeurs de Polyphony Digital avaient prévu une maintenance des serveurs accompagnée d'une mise à jour du jeu qui aurait du durer trois heures maximum. Démarrée jeudi 17 mars matin, l'opération n'a pris fin que vendredi soir, faisant enrager de nombreux joueurs impatients. Mais le pire était à venir, à la suite de la mise à jour 1.0.7. De quoi engendrer une colère sans précédent dans la communauté gaming qui s'est littéralement vengée sur Metacritic.

La pire note de Metacritic est attribuée à GT 7 !

Juste avant son lancement officiel, Gran Turismo 7 avait été adoubé par la presse spécialisée. On pouvait ainsi lire sur Metacritic des mots comme : incroyable, la quintessence, accessible et exigeant, un must-have, ... Mais ça, c'était avant.

Si les deux jours de maintenance ont été mal vécus, notamment parce-que le mode solo était injouable sans connexion internet (il fallait attendre 3 minutes pour avoir droit de faire une simple course sans aucun intérêt pour la progression), c'est un autre élément qui a mis le feu aux poudres : les micro-transactions. Malgré un prix de 69€ sur PS4 ou 79€ sur PS5, voire 99€ en édition limitée, GT7 affiche des achats in-apps supplémentaires pour acquérir des crédits sans effort. Le gros problème, c'est que le prix de nombreuses voitures dites supercars a été largement revu à la hausse, exigeant parfois plus de 150 heures de jeu pour s'en offrir une. Par exemple, une Ford GT coûte près de 40€ en achat intégré. Moche, d'autant qu'il faut savoir que dans Gran Turismo 7, il n'est plus possible de revendre ses voitures gagnées ou achetées pour renflouer ses caisses.



Résultat, Gran Turismo 7 a vu son score Metacritic descendre à 1,6 sur 10 actuellement, soit la pire note de la plateforme d'évaluation, alors que la note "presse" est à 87/100. Le "review bombing" des joueurs a eu le bon goût de faire réagir l'éditeur. Le PDG de Polyphony Digital et producteur de la série, Kazunori Yamauchi, a publié un billet de blog sur la maintenance forcée et les microtransactions. Il précise que le jeu a dû être mis hors ligne en raison d'une erreur de démarrage qui a affecté la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Selon le post, les développeurs ont lancé une maintenance non programmée pour préserver l'intégrité des fichiers de sauvegarde des joueurs.







Yamauchi a ajouté qu'il souhaitait que les joueurs puissent découvrir le jeu sans microtransactions, mais qu'il était important que les voitures du jeu soient liées aux prix du monde réel. C'est une déclaration déroutante, puisque les voitures de jeux vidéo sont fausses et que Sony peut définir leur coût à sa guise. Espérons que Gran Turismo 7 reçoive bientôt une nouvelle mise à jour pour rééquilibrer l'expérience générale, car le jeu est vraiment excellent, surtout avec un volant en promo sur PS5.