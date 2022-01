Gran Turismo 7 nécessite 110 Go d'espace libre sur PS5 et PS4

Il y a 8 heures

Consoles

Alban Martin

Les possesseurs d'une PlayStation 5 ont certainement marqué d'une pierre blanche la date du 4 mars 2022. Dans un peu plus d'un mois, ils pourront mettre la main sur Gran Turismo 7, l'un des véritables premiers jeux next-gen, un titre très attendu qui revient aux sources en termes de contenu et qui devrait exploiter complètement les capacités de la console de Sony. Mais attention, pour préparer sa venue, mieux vaut avoir fait un peu de place sur le SSD de sa PS5 car le jeu de Polyphony Digital demandera plus de 110 Go...

Attention à la place sur votre PlayStation

L'exclusivité PlayStation doit être une véritable vitrine technologique pour la dernière console de Sony. Déjà mentionné à plusieurs reprises, GT7 proposera des graphismes 4K à 60 images / seconde, des effets de lumière en temps réel par ray-tracing, une modélisation des véhicules incroyables, une retranscription sonore haute fidélité… de quoi prendre beaucoup, beaucoup de place.

Alors que les précommandes sont ouvertes depuis quelques semaines à 79,99€, une mise à jour de la fiche du jeu sur PlayStation Network nous apprend qu'il faudra 110 Go d'espace disque libre sur le SSD, que ce soit sur PS4 ou PS5. Oui, le titre est compatible avec la PS4, un changement assez récent qui a été dicté par les problèmes d'approvisionnement en PS5, la console étant sortie en pleine pandémie.



C'est un chiffre très important, qui dépasse tous les jeux actuels. Le plus gros étant à date probablement Warzone qui plafonne à 90 Go, sachant que la dernière console du nippon dispose de moins de 670 Go de libre à la base. Si vous avez prévu de jouer à GT 7, prévoyez donc un peu de place, probablement en désinstallant certains jeux (mais en conservant les sauvegardes pour plus tard).



Reste à voir si Gran Turismo 7 saura contenter les joueurs, lui qui mise sur une immersion totale grâce à des visuels de grande qualité et une fluidité parfaite. Comptez 90 circuits, 400 voitures, des réglages à tous les niveaux, des retours haptiques et des gâchettes adaptatives qui réagissent aux freins qui se bloquent et aux changements de rapports, un système de permis et des centaines de courses auxquelles participer selon de nombreuses règles (puissance limitée, traction, propulsion, etc), de quoi s'amuser de longues heures durant...



Regardez le dernier trailer vidéo en date qui met l'eau à la bouche :