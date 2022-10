L'enregistrement vidéo ProRes sur l'iPad Pro M2 nécessite une application tierce

L'iPad Pro M2 est le premier modèle de la gamme à prendre en charge l'enregistrement vidéo ProRes, mais les clients du nouvel iPad qui souhaitent profiter de cette capacité devront le faire via une application tierce, car l'application native d'Apple ne semble pas prendre en charge le format. Une mauvaise nouvelle pour un appareil vendu plus de 1000€.

Un comble pour le nouvel iPad Pro

Les clients ont commencé à recevoir leurs nouveaux iPad Pro M2 cette semaine, et ont remarqué que le format ProRes n'était pas une option dans les réglages de l’appareil photo natif d’Apple. Comme le souligne Mac Otakara, l'enregistrement ProRes sur le nouvel iPad Pro 2022 nécessite une application tierce qui a été mise à jour pour la nouvelle fonctionnalité, comme FiLMiC Pro. Cette app fournit par exemple le support des vidéos sans perte de qualité depuis l’an dernier et l’iPhone 13 Pro.

Apple n'a pas répondu à la demande de commentaires pour savoir s'il s'agit d'un bug et si l'application native gagnera la capacité d'enregistrer des vidéos ProRes dans une future mise à jour. Il y a de fortes chances que de soit le cas, le constructeur faisant la promotion de sa tablette avec le ProRes vidéo comme argument.



Les nouveaux iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces sont des mises à niveau incrémentales comprenant principalement la nouvelle puce M2 d'Apple, l'enregistrement vidéo ProRes et une nouvelle fonction de survol pour l'Apple Pencil de deuxième génération.