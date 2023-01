Produire des iPhone nécessite 1200 ouvriers par ligne, 100 pour Android !

Un changement de direction à l'usine d'assemblage de Foxconn nous offre une perspective étonnante sur les exigences de qualité élevées fixées par Apple pour son produit phare.



Selon le nouveau responsable de l'assemblage de l'iPhone chez le sous-traitant historique de la firme américaine, alors que les chaînes de production chinoises de téléphones Android ne nécessitaient que 100 ouvriers chacune, les chaînes de production équivalentes de l'iPhone nécessitent 1 200 ouvriers.

Michael Chiang apporte son expérience

La promotion du nouveau responsable de l'iPhone chez Foxconn est le principal sujet de l'article de Bloomberg :

Foxconn Technology Group, le principal partenaire de fabrication d'Apple Inc., a nommé un nouveau patron pour son activité d'assemblage d'iPhone après une année tumultueuse en Chine, soulignant ainsi les efforts de l'entreprise pour préparer une nouvelle génération de dirigeants qui l'aideront à naviguer dans un monde post-Covid.



Michael Chiang a été identifié pour la première fois dans son nouveau rôle lors de la fête annuelle de fin d'année de Foxconn, basée à Taïwan, dimanche, succédant au dirigeant de longue date Wang Charng-yang à la tête de la division responsable de l'assemblage des iPhone. M. Chiang a récemment été promu au poste de chef du groupe d'affaires A, alors que M. Wang se retire pour se concentrer sur son rôle au sein du conseil d'administration.

L'article souligne que ce changement n'a pas été effectué en réponse à l'énorme perturbation liée au COVID-19 dans la principale usine d'assemblage d'iPhone de la société, qui a entraîné des démissions massives et des émeutes de travailleurs, lesquelles ont rencontré une violente opposition de la part des services de sécurité et de la police.

Toutefois, Chiang, qui a fait ses études aux États-Unis, a joué un rôle clé dans la résolution de ce problème.

Lorsque Foxconn a été confronté à une agitation sans précédent des travailleurs sur son principal campus iPhone dans la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, à la fin de l'année dernière, M. Chiang a joué un rôle essentiel en communiquant avec le gouvernement local et en s'assurant que les demandes d'Apple seraient satisfaites.

Normes de qualité de l'iPhone

L'article fait référence à une interview antérieure de M. Chiang, dans laquelle il donnait un aperçu des normes de qualité différentes attendues par Apple par rapport aux téléphones Android que Foxconn assemble pour des entreprises chinoises.

Pour les téléphones Android chinois, nous ne devons affecter que 100 travailleurs par ligne de production, mais il nous en faut 1 200 pour l'iPhone.

Ceci explique donc l'écart de prix souvent décrié par les anti-Apple.



D'autres fournisseurs d'Apple ont été confrontés à des défis similaires. Samsung Display, qui fabrique les écrans OLED de l'iPhone depuis l'iPhone X, a connu à un moment donné des taux de rendement - le pourcentage de la production qui passe le contrôle de qualité - très bas, de l'ordre de 60 %. L'entreprise a ensuite atteint 80 %, et les observateurs du secteur ont même qualifié les 90 % d'exploit impressionnant. La réputation d'Apple n'est plus à faire... et l'iPhone 15 devrait encore nous le prouver.