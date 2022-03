GT 7 : 1 million de crédits offerts, un rééquilibrage et bientôt la revente de voitures

Cette semaine, nous vous parlions de Gran Turismo 7 qui venait de battre un record sur Metacritic. Un mauvais record avec la pire note de la plateforme (1,6/10). Le jeu a beau être fantastique, notamment avec un volant sur PS5, la dernière mise à jour / maintenance a été une catastrophe, entraînant l'impossibilité de jouer pendant pratiquement deux jours et surtout une augmentation du prix des voitures au sein du jeu. La meilleure vente du moment avait fait enragé les fans, à tel point que Sony, via le studio Polyphony Digital, vient de faire son mea-culpa, tout en annonçant les prochaines évolutions de la simulation automobile.

Une maintenance ratée, cela arrive. Mais une mise à jour qui déséquilibre le gameplay pour mettre en avant les achats intégrés dans un jeu vendu 79€ sur PS5, c'est plus difficile à avaler.



Du coup, Kazunori Yamauchi, Président de Polyphony Digital, vient de publier un message sur le blog officiel :

Merci pour votre soutien continu et vos commentaires sur Gran Turismo® 7, vos voix ne sont pas restées lettre morte. Je tiens à m'excuser pour la frustration et la confusion causées la semaine dernière par nos mises à jour de patchs qui ont entraîné non seulement une panne de serveur, mais aussi des ajustements du modèle économique du jeu sans explication claire pour notre communauté.



Nous savons que ce n'est pas l'expérience Gran Turismo® que vous attendez et nous allons faire un geste de bonne volonté sous la forme d'un pack de crédits non payés d'un million de Cr. disponible pour les joueurs qui ont pu être affectés. Vous verrez cette mesure apparaître sur vos comptes sous peu. Assurez-vous de vous connecter au jeu avant le 25 avril pour réclamer les crédits.



Le patch déployé précédemment avait pour but de rectifier un problème d'incohérence dans le paiement des récompenses dans une partie des événements du circuit mondial. Mais, pour rétablir l'équilibre prévu et fournir des récompenses plus précises en fonction du temps investi et de la réussite, il était nécessaire de recalculer le système de récompenses dans son ensemble.