Tesla rappelle un demi-million de voitures pour des défauts de caméra et de coffre

Il y a 1 heure

Véhicules

Alban Martin

L'année 2021 n'est pas encore terminée chez Tesla. Le constructeur californien a émis deux nouveaux rappels pour un peu plus de 475 000 véhicules afin de corriger des défauts dans les systèmes de caméra et de coffres. Un coup dur alors que tous les indicateurs étaient au beau-fixe pour celui qui vaut plus que tous les autres géants du secteur.

Un rappel sur les Model 3

Pour commencer, le fabricant automobile a rappelé toutes les Model 3 des années 2017 à 2020, car il craint que l'utilisation répétée du coffre n'use un câble coaxial de la caméra de recul. Au bout d'un moment, vous pouvez perdre complètement le signal.

Un autre sur les Model S

L'autre rappel concerne 119 009 Model S des années 2014 à 2021. Un désalignement en usine de l'assemblage du verrou du coffre avant peut empêcher un verrou secondaire de fonctionner correctement, ce qui augmente les chances que le coffre s'ouvre au milieu de la route.

© Tesla Model 3 / iSoft

Un défaut corrigé depuis par Tesla

Le défaut de la Model 3 n'existe plus pour les séries de 2021 et plus récentes, tandis que les conducteurs de Model S sont en sécurité si leur véhicule électrique a été produit après le 23 décembre 2020. Si vous êtes concernés, devrez vous rendre chez Tesla pour obtenir la réparation gratuite, mais l'entreprise dédommagera toute personne ayant payé les réparations nécessaires avant l'entrée en vigueur des rappels.



Selon Tesla, aucun de ces défauts n'a entraîné d'accident ou de blessure. Cependant, les rappels viennent couronner une série de problèmes, notamment une enquête de la NHTSA sur la sécurité de l'Autopilot, des rappels de composants tels que les écrans tactiles et des plaintes concernant des problèmes de qualité de construction. Pour faire simple, l'entreprise s'est forgée une réputation de fiabilité assez moyenne en 2021, chose qui devra être rectifiée au plus vite.