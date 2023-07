Le AirPlay dans les voitures Tesla, bientôt une réalité ?

On ne peut le nier, les véhicules Tesla ont un formidable système multimédia à bord, tout a été développé par l’entreprise elle-même sans s’appuyer sur des OS tiers comme Apple CarPlay ou Android Auto. Toutefois, il y a certaines intégrations qui manquent aux clients, on pense par exemple au… AirPlay !

Le AirPlay pourrait bientôt débarquer chez Tesla

Depuis longtemps, les propriétaires de voitures Tesla attendent avec impatience l'intégration d'AirPlay dans leurs véhicules, leur permettant ainsi de diffuser facilement du contenu multimédia depuis leurs appareils Apple. L'année dernière, lors d'une interview, Elon Musk a été interrogé sur cette possibilité. Bien qu'il n'ait pas donné de réponse définitive à l'époque, il a laissé entendre qu'il y réfléchirait sérieusement.



Récemment, une découverte a été faite dans la dernière version de l'application iOS de Tesla. Des références claires à AirPlay ont été repérées, suscitant des spéculations quant à une possible intégration dans les voitures Tesla. @Tesla_App_iOS, un compte Twitter spécialisé dans l'actualité des applications Tesla, a souligné ces références, ajoutant du crédit aux rumeurs circulant sur l'arrivée prochaine d'AirPlay dans les véhicules de la marque.

Parmi les éléments trouvés dans le code source de l'application Tesla, une référence spécifique attire l'attention : "allowsAirPlayForMediaPlayback". Cette mention laisse présager que Tesla pourrait permettre aux utilisateurs de diffuser de la musique directement depuis leur iPhone vers leur voiture grâce à AirPlay. Une telle fonctionnalité offrirait aux propriétaires de Tesla une expérience multimédia plus fluide et intégrée.



Pour ceux qui ne sont pas familiers avec AirPlay, il s'agit d'une technologie développée par Apple qui permet de diffuser sans fil du contenu multimédia depuis un iPhone, un iPad ou un Mac vers d'autres appareils compatibles. Si les voitures Tesla intègrent AirPlay, cela signifierait que les utilisateurs pourraient profiter de leurs playlists préférées, de podcasts ou même de livres audio en les diffusant directement depuis leur appareil Apple vers l'écran embarqué de leur voiture.



Tesla a déjà franchi une étape majeure en intégrant Apple Music à ses véhicules à la fin de l'année 2022. Cette collaboration entre Tesla et Apple laisse présager une relation de travail continue, renforçant ainsi la possibilité d'une intégration future d'AirPlay dans les voitures Tesla.



Bien que Tesla n'ait pas encore officiellement confirmé l'arrivée d'AirPlay dans ses véhicules, les indices trouvés dans le code source de l'application Tesla et la collaboration préexistante avec Apple laissent présager une perspective prometteuse pour les propriétaires de Tesla et les amateurs d'appareils Apple. Si cette intégration se concrétise, elle marquera une nouvelle étape dans l'expérience de divertissement à bord des voitures Tesla, offrant une connectivité transparente et une immersion totale dans l'écosystème Apple.