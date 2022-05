Elon Musk envisage d'intégrer AirPlay d'Apple dans les Tesla

Elon Musk a déclaré que son entreprise Tesla envisageait d'adopter le protocole AirPlay d'Apple pour améliorer la qualité audio par rapport à la technologie Bluetooth actuellement utilisée par le constructeur américain. Une première "connexion" entre les deux sociétés qui se volent des talents depuis des années.

Ces dernières années, outre les moteurs et les batteries, Tesla a mis l'accent sur le système d'info-divertissement à l'intérieur de ses véhicules. On peut désormais jouer, naviguer sur Internet, regarder un film, faire une visio ou encore écouter de la musique à bord. Justement, la partie audio est en constante amélioration, notamment avec le système audio de la Model 3, ainsi que celui de la Model S 2022. Certains l'ont comparé à un système Bang & Olufsen que l'on trouve souvent dans les véhicules haut de gamme comme chez Audi par exemple, mais pour une fraction du prix.

Lorsqu'un critique a fait cette comparaison sur Twitter, le PDG de Tesla, Elon Musk, a commenté :

Mais surtout, un autre utilisateur a reconnu que le système audio de Tesla est impressionnant, mais qu'il est limité par la qualité du son qui peut être transmis par Bluetooth lors de la lecture de musique à partir du téléphone du conducteur.



Ils ont alors suggéré l'utilisation d'AirPlay permettrait un streaming sans perte, et Musk a déclaré que la solution sera discutée avec l'équipe audio :





Will discuss this and other improvements with Tesla audio engineering. The new Model S and X sound system is incredible.