Tesla (TSLA) vaudra bientôt plus qu'Apple (APPL) en bourse selon Elon Musk

Elon Musk le pense depuis longtemps, dans un avenir proche, la valeur de Tesla sera plus importante que celle d'Apple, le géant californien regrettera alors à ce moment-là de ne pas s'être battu pour acquérir le contrôle de Tesla quand l'entreprise était toujours à un prix abordable pour un potentiel rachat. Aujourd'hui, Elon Musk réaffirme que Tesla passera devant Apple dans quelques années.

Tesla vaut 700 milliards de dollars en capitalisation boursière

Tesla a publié cette nuit ses résultats financiers du troisième trimestre de 2022, l'entreprise a annoncé la vente record de 343 000 véhicules électriques avec un chiffre d'affaires spectaculaire de 21,5 milliards de dollars. Petite déception chez les investisseurs qui avaient estimé le chiffre d'affaires à 22 milliards de dollars, mais heureusement l'écart n'est pas trop important.



Tesla a atteint un niveau record de ventes, de rentabilité opérationnelle et de flux de trésorerie disponible, mais son action (TSLA) a perdu 5% dans les échanges après les heures de marché, apparemment en raison du manque à gagner.

Ce qu'a dit Elon Musk aux investisseurs

Comme le fait Tim Cook après chaque rapport financier en fin de trimestre, Elon Musk a pris du temps pour discuter avec les investisseurs par téléphone.

Le milliardaire a expliqué lors de l'entretien téléphonique que le conseil d'administration de Tesla avait pris une grande décision, celle de racheter ses propres actions au prix du marché. En général, quand une grande entreprise fait cela, c'est qu'elle estime que son action est sous-évaluée et qu'il y a une possibilité de stimuler le cours de l'action.

Lors de l'appel, les investisseurs ont été assez surpris, car Elon Musk a comparé à plusieurs reprises Tesla avec Apple, on ressent que Musk a une certaine obsession permanente à vouloir dépasser Apple en bourse et dans les revenus générés par trimestre. À l'heure actuelle, Elon Musk reconnait qu'Apple est bien plus puissant, mais pour lui, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, Tesla soit devant Apple !

Il y a quelque temps, j'ai dit lors d'un appel aux bénéfices que je pensais qu'il était possible pour Tesla de valoir plus qu'Apple, qui valait environ 700 milliards de dollars à l'époque. Aujourd'hui, Tesla a atteint ce même niveau de capitalisation boursière.



Maintenant, je suis d'avis que nous pouvons dépasser de loin la capitalisation boursière actuelle d'Apple. Je vois un chemin pour que Tesla vaut plus qu'Apple et Saudi Aramco réunis.

En cette journée du 20 octobre 2022, Apple affiche une capitalisation boursière de 2,3 billions de dollars, quant à Saudi Aramco, l'entreprise est à 2 billions de dollars. Tesla est encore loin de faire mieux, mais il faut y croire selon Elon Musk, tant que Tesla continu sur ce chemin, l'avenir ne peut être que bénéfique et prometteur.