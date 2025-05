Minecraft met fin au support de la réalité virtuelle

À partir d'aujourd'hui, Minecraft cesse officiellement la prise en charge des plateformes de réalité virtuelle et mixte. Cette modification a été détaillée dans les dernières notes de mise à jour de l'édition Bedrock, version 1.21.80, suite à une annonce d'octobre du studio Mojang. Initialement prévu pour être abandonné en mars, le support VR a été prolongé de quelques semaines, offrant aux joueurs un peu plus de temps pour profiter de leurs expériences immersives de construction de blocs.

Impact de la décision

Retirer le support pour des plateformes entières est une décision importante pour tout développeur de jeux, en particulier pour un titre comme Minecraft, qui compte une base massive de centaines de millions de joueurs. Le choix de Mojang de mettre fin au support de la réalité virtuelle et mixte suggère un impact minimal sur sa communauté plus large.



Bien que des jeux VR acclamés par la critique comme Beat Saber continuent de justifier l'acquisition de matériel VR, le retrait de Minecraft de cette plateforme pourrait avoir un impact fort pour l'écosystème des jeux en réalité virtuelle. C'est donc un très mauvais signal pour le Vision Pro d'Apple, dont on cherche toujours le réel intérêt.

Le créateur de Minecraft : Markus Persson.

Histoire de Minecraft

Minecraft, développé par le développeur Markus Persson et lancé par Mojang en novembre 2011, est un jeu sandbox où les joueurs explorent, construisent et survivent dans des mondes générés procéduralement composés de blocs. L'objectif varie selon les joueurs : certains se concentrent sur la construction créative, d'autres sur les défis de survie comme combattre des monstres ou gérer des ressources. Sa nature ouverte a alimenté sa popularité durable. En 2014, Microsoft a acquis Mojang pour 2,5 milliards de dollars, élargissant la portée de Minecraft sur diverses plateformes. Pour la petite histoire Markus Persson avait cherché à vendre sa société car tout cela le dépassait. La gestion des effectifs (environ 40 personnes à cette époque), les réunions et tout ce qui va avec l'ennuyait profondément. C'était un codeur pur, de talent certes, mais un codeur, pas un business man. Avec ses milliards, il s'est offert la plus chère des maisons à Beverly Hills (70 millions), mais a ensuite plongé dans une dépression, seul avec son argent, sans but réel dans la vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur Markus, je vous conseille ce petit thread (en anglais) sur X :

Un phénomène toujours actif

À ce jour, en 2025, Minecraft a dépassé les 300 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait le jeu le plus vendu de tous les temps, avec une communauté dynamique qui soutient les mods, les serveurs et les applications éducatives.



