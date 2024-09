Apple Watch : pointer quelque chose du doigt pour obtenir des détails, bientôt une réalité ?

Si l'Apple Watch n'est pas un produit "révolutionnaire", elle a quand même permis d'apporter un confort exceptionnel dans notre quotidien : notification sur le poignet, contrôle de la musique, suivi des activités sportives, surveillance du rythme cardiaque... Si cela est déjà pas mal, Apple estime qu'il y a encore beaucoup à faire avec les prochaines générations d'Apple Watch. L'une des idées de la firme de Cupertino pourrait être la possibilité de pointer du doigt un objet, un monument, un article dans une vitrine... et d'obtenir des informations récupérées à partir d'internet. Cette fonctionnalité qui pourrait littéralement tout changer a fait l'objet d'un dépôt de brevet.

L'Apple Watch pourrait devenir largement plus utile

Même si l'Apple Watch est aujourd'hui la montre connectée la plus vendue dans le monde, Apple a conscience que rien n'est gagné sur le long terme. Pour maintenir ce leadership, Apple cherche à offrir de nouvelles fonctionnalités à sa montre connectée, des avancées aussi bien logicielles que matérielles. L'une des idées qu'a récemment protégées Apple dans le registre de l'USPTO via un dépôt de brevet, consiste à donner la possibilité à l'Apple Watch d'analyser son environnement et de donner des informations en temps réel à un utilisateur.



Le principe est simple. L'Apple Watch qui est toujours à votre poignet et qui vous accompagne partout, pourrait bientôt être en capacité de détecter quand vous pointez du doigt avec votre main. Dès que cette action se déclenche, l'Apple Watch chercherait immédiatement l'objet que vous pointez du doigt. L'objectif de la montre sera de comprendre ce que vous pointez, est-ce un objet ? Un monument ? Un album de musique ? L'affiche d'un film au cinéma ? L'Apple Watch aura pour mission de comprendre, mais aussi de chercher des informations supplémentaires.

Prenons un exemple bien français avec la tour Eiffel. Vous habitez en Belgique, c'est votre premier voyage en France et pour cette occasion très spéciale, vous avez décidé de visiter Paris. Pendant votre séjour, vous prévoyez de visiter divers monuments de la capitale avec en priorité... la tour Eiffel. Avec votre Apple Watch au poignet, vous vous trouvez devant la tour Eiffel et vous souhaitez en savoir plus. Il vous suffira de pointer du doigt le monument avec votre main et immédiatement votre Apple Watch vous affichera des informations récupérées en ligne.



En l'espace de quelques secondes, votre Apple Watch sera capable de vous dire que la tour Eiffel, construite en 1889 par Gustave Eiffel pour l'Exposition universelle, mesure 324 mètres de hauteur et est composée de plus de 18 000 pièces de fer. Elle vous fournira également des détails sur les différents étages accessibles aux visiteurs, les restaurants disponibles sur place, les horaires d'ouverture, ainsi que des anecdotes historiques intéressantes. Par exemple, elle pourrait vous informer que la tour Eiffel était à l'origine censée être démantelée après 20 ans, mais a été sauvée grâce à son utilité pour les télécommunications. De plus, votre Apple Watch pourrait vous proposer des liens pour acheter des billets en ligne, éviter les files d'attente, ou encore réserver une visite guidée pour enrichir votre expérience.

Le brevet plus en détail

Le brevet déposé par Apple a été nommé "Smart Shopping And Information Collection By Natural Gesture Using UWB", Apple explique dans ce brevet que l'Apple Watch sera en capacité de détecter les gestes par des capteurs de mouvements tels que l'accéléromètre et des gyroscopes. La première étape dans cette fonctionnalité sera de déterminer s'il s'agit d'un geste accidentel ou volontaire, une fois cette étape franchie, le deuxième objectif sera d’identifier ce que vous pointez du doigt. Pour cela, Apple s'aidera de la géolocalisation et de la technologie UWB, qui permet une localisation précise en utilisant des signaux radio à très courte portée. Cette technologie pourra définir avec exactitude la direction et la distance du geste, même dans des environnements encombrés ou complexes. De plus, des balises UWB installées sur des objets ou des lieux spécifiques pourront interagir avec l'Apple Watch pour fournir des informations contextuelles. Par exemple, en pointant votre montre vers un produit en magasin, la balise UWB associée pourrait transmettre des détails sur le produit, des promotions en cours, ou même des suggestions d'articles similaires.



Apple met l'accent dans son brevet sur le processus de pointage et d'identification, on retrouve de multiples détails techniques qui montrent qu'Apple est à un stade très avancé dans le développement de cette fonctionnalité révolutionnaire. Est-ce que cette fonctionnalité verra le jour ? Gardons à l'esprit que de nombreux brevets ne voient pas le jour, un dépôt de brevet ne veut pas forcément dire que cette fonctionnalité arrivera sur l'Apple Watch.



Source