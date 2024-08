Voici pourquoi X va cacher vos likes (màj)

Depuis qu’Elon Musk a pris les commandes de Twitter (devenu X aujourd’hui), énormément de choses ont changé. L’une des prochaines évolutions du réseau social va être la disparition des « j’aime » sur les profils. X a confirmé son intention de rendre les « j’aime » invisible pour améliorer la confidentialité des engagements des utilisateurs !

Une nouveauté qui divise les utilisateurs

Le réseau social X a récemment confirmé un changement majeur à venir : l’arrêt de l’affichage public des « j’aime » sur les pages de profil des utilisateurs, cela concerne aussi bien la version web comme l’application iOS et Android. Cette décision a été officiellement annoncée par les développeurs de X et marque un tournant dans la manière dont les interactions sont affichées depuis toujours sur X.



La découverte de ce changement à venir a été initialement rapportée par Aaron Perris, collaborateur du média américain MacRumors. Perris a révélé que cette information était cachée dans le code de l’application iOS de X, indiquant ainsi les préparatifs en cours pour cette mise à jour.

Pourquoi réaliser ce changement ?

Le principal motif de cette modification est de protéger les utilisateurs contre les éventuelles représailles ou critiques liées à leurs préférences en matière de contenu. Les développeurs de X estiment que l’affichage public des « j’aime » peut dissuader les utilisateurs d’interagir librement avec certains contenus par crainte de nuire à leur image publique. En conséquence, certains utilisateurs n’exploitent pas pleinement l’algorithme de la plate-forme, qui ne peut dès lors pas refléter précisément leurs intérêts réels.



Enrique Barragan, ingénieur logiciel senior chez X, a apporté plusieurs clarifications sur les détails de ce changement. Il a précisé que :

Les utilisateurs pourront toujours voir qui a aimé leurs messages.

Les utilisateurs pourront également voir le nombre de « j’aime » sur leurs propres publications.

L’onglet « J’aime » sera supprimé des profils publics, réduisant ainsi la visibilité des préférences de contenu des utilisateurs.

Cette initiative vise à créer un environnement plus sécurisé et personnel pour les utilisateurs, en leur permettant de s’engager plus librement avec le contenu sans craindre le jugement public. Il reste à voir comment cette modification sera accueillie par la communauté de X et quel impact elle aura sur les interactions sociales sur le réseau social le plus utilisé au monde.



Elon Musk a officialisé la disparition des likes pour chaque utilisateur. Vous ne pourrez plus voir ce qu’il aime.

Important change: your likes are now private https://t.co/acUL8HqjUJ — Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2024

