Apple sort l'app "Tracker Detect" sur Android pour localiser les AirTags à proximité

Il y a 1 heure (Màj il y a 58 min)

Accessoires Apple / Android

Julien Russo

Quand les AirTags ont été commercialisés, Apple a mis en place un système permettant d'alerter un utilisateur sous iOS lorsqu'un AirTag le suit. Cette technique permet d'alerter une personne qui se ferait suivre sans en avoir conscience. Le problème, c'est que quand cette personne a un smartphone sous Android, l'AirTag ne pouvait pas lancer la notification d'avertissement. Aujourd'hui, ce problème n'est plus d'actualité !

Les AirTags sont capables d'alerte un utilisateur sous Android

On aurait préféré une intégration native au sein d'Android, mais visiblement du côté des développeurs de Google, la motivation n'était pas présente. Finalement, Apple a décidé de lancer une application baptisée "Tracker Detect" sur le Play Store pour alerter les utilisateurs Android quand ils se font suivre par un AirTag. Cette initiative avait été réclamée par plusieurs associations qui s'inquiétaient que les femmes victimes de violences conjugales puissent être suivies par leur compagnon en cas de fuite de leur domicile.



Apple avait rapidement dit comprendre ce problème et qu'une décision allait être prise par ses équipes.

Quelques mois après la mise en vente des AirTags, le géant californien publie ce soir une application Android en même temps que la sortie d'iOS 15.2. Le système de Tracker Detect sera identique à celui d'un iPhone, l'app lancera l'alerte en se basant sur la durée et la distance émise par Bluetooth entre le smartphone et le traqueur d'objet.

Sur le Play Store, Apple apporte cette description :

Tracker Detect recherche des trackers d'objets qui sont séparés de leur propriétaire et qui sont compatibles avec le réseau Localiser d'Apple. Ces trackers d'objets comprennent AirTag et des appareils compatibles d'autres entreprises. Si vous pensez que quelqu'un utilise AirTag ou un autre appareil pour suivre votre position, vous pouvez scanner pour essayer de le trouver.

En plus d'alerter quand un AirTag vous suit sans votre consentement, l'application permet de voir en quelques secondes si un AirTag est un peu trop proche de vous.

Dans un communiqué d'Apple, il est expliqué :

L'AirTag fournit des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité de pointe et aujourd'hui, nous étendons de nouvelles capacités aux appareils Android. Tracker Detect donne aux utilisateurs d'Android la possibilité de rechercher un AirTag ou des trackers d'éléments activés Find My pris en charge qui pourraient voyager avec eux à leur insu. Nous relevons la barre en matière de vie privée pour nos utilisateurs et l'industrie et espérons que d'autres suivront.

