Apple publie iOS 15.2 / iPadOS 15.2 en version finale

Il y a 2 heures

iOS / iPadOS

Medhi Naitmazi

5



Après plus quatre bêtas et deux RC, Apple lance enfin la version finale d'iOS 15.2 et d'iPadOS 15.2 à destination du grand public. Une évolution majeure très attendue par les clients avec plusieurs nouveautés comme le forfait Apple Music à 4,99€, le rapport sur la vie privée, le contact légataire, l'email caché via iCloud+ et encore plus.

Voici la dernière version officielle d'iOS et d'iPadOS

La nouvelle version d'iOS 15.2 est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs ayant un appareil compatible via une mise à jour en WiFi depuis l'application Réglages (ou via un Mac / PC). Comme d'habitude, si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement en téléchargement, attendez quelques minutes puis réessayez. idem pour iPadOS 15.2 sur tous les iPad compatibles.



Pour ceux qui n'auraient pas suivi, iOS 15.2 apporte quelques changements notables comme le fameux "App Privacy Report" dans l'application Réglages qui permet de surveiller les données auxquelles accèdent les applications, y compris les applications tierces et celles d'Apple.



Autre point important, l'abonnement à seulement 4,99€ pour Apple Music. Appelé Voice Plan, il n'est disponible que pour un seul utilisateur à la fois et se pilote uniquement via Siri. On trouve aussi le contact légataire ou encore la possibilité de cacher son email avec iCloud+, ainsi que la liste des composants modifiés sur un iPhone.

Toutes les nouveautés d'iOS 15.2



Apple décrit iOS 15.2 ainsi :

iOS 15.2 ajoute l'Apple Music Voice Plan, un nouvel abonnement qui permet d'accéder à la musique à l'aide de Siri. Cette mise à jour comprend également le rapport de confidentialité de l'application, de nouvelles fonctions de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, ainsi que d'autres fonctionnalités et corrections de bogues pour votre iPhone.

Forfait vocal Apple Music

Le forfait Voice Plan est un nouvel abonnement qui vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d'Apple Music en utilisant Siri. L'assistant peut vous suggérer de la musique en fonction de votre historique d'écoute et de ce que vous aimez ou n'aimez pas. Un raccourci 'Play it Again" vous permet d'accéder à une liste de vos musiques récemment écoutées.

Confidentialité

Le rapport sur la confidentialité des applications vous permet de savoir combien de fois les applications ont accédé à votre emplacement, vos photos, votre appareil photo, votre microphone, vos contacts et plus encore au cours des sept derniers jours, ainsi que leur activité réseau. Une belle amélioration.

Messages

Annoncé de longue date, Apple ajoute un paramètre de sécurité pour iMessage qui permet aux parents d'activer des avertissements pour les enfants lorsqu'ils reçoivent ou envoient des photos contenant de la nudité.

Siri et recherche

Des conseils étendus dans Siri, Spotlight et Safari Search pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l'aide dans les situations dangereuses.

Apple ID

L'héritage numérique vous permet de désigner des personnes comme contact légataire afin qu'elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès.

Appareil photo

Le contrôle des photos macro, qui permet de passer à l'objectif ultra-large pour prendre des photos et des vidéos macro, peut être activé dans Réglages sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max.

Application TV

L'onglet unifié vous permet de parcourir, d'acheter et de louer des films et des émissions de télévision en un seul endroit.

CarPlay

Amélioration de la carte des villes dans Apple Maps avec des détails routiers tels que les voies de virage, les terre-pleins centraux, les pistes cyclables et les passages pour piétons pour les villes prises en charge. Tous les pays ne sont pas concernés.

Divers

Cette version comprend également les améliorations suivantes pour votre iPhone :

Cacher My Email est disponible dans l'application Mail pour les abonnés iCloud+ afin de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires.

Localiser peut localiser l'iPhone jusqu'à cinq heures lorsqu'il est en réserve d'énergie.

Bourse vous permet d'afficher la devise d'un ticker et de voir les performances depuis le début de l'année lorsque vous consultez des graphiques.

Les rappels et les notes vous permettent désormais de supprimer ou de renommer les balises.



Cette version comprend également des corrections de bogues pour votre iPhone :