Un bouton macro va apparaitre pour les iPhone 13 Pro/Pro Max sur iOS 15.2

Les bêtas sont le meilleur moyen pour avoir un avant-goût des futures nouveautés à venir dans les versions officielles des différents OS. Dans la seconde bêta d'iOS 15.2, une nouveauté a été remarquée par les développeurs et testeurs publics, celle-ci se trouve dans l'application Appareil Photo et elle va tout changer.

Dans les derniers iPhone 13 Pro et Pro Max, Apple a introduit la nouveauté macro, une fonctionnalité qui exploite l'appareil ultra grand-angle et qui permet de faire des photos avec une mise au point à seulement deux centimètres d'un objet.

Jusqu'ici, l'application Appareil Photo activait automatiquement le mode macro dès qu'on approchait l'iPhone de l'élément qu'on voulait prendre en photo, un comportement volontaire mis en place par Apple.



Après avoir écouté les retours des clients, il s'est avéré que cette approche du mode macro ne plaît pas à tout le monde, puisque parfois le mode s'active alors que l'utilisateur souhaite prendre une photo normale. Pour satisfaire l'ensemble de ses utilisateurs, la firme de Cupertino a changé les règles dans la prochaine grosse mise à jour d'iOS 15.

Image by 9to5mac

Avec iOS 15.2, Apple va vous proposer de choisir vous-même d'activer ou de désactiver ce mode photo, dès que l'iPhone va comprendre qu'il faut passer en mode macro, il va activer une icône jaune représentant une fleur.

Apple a fait ce choix de symbole, car les clichés macro les plus populaires sont des photos de fleurs, c'est d'ailleurs le type de clichés qu'a choisi de mettre en avant Apple dans ses campagnes promotionnelles, mais également sur son site internet.

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ