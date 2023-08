Le bouton "Action" de l'iPhone 15 Ultra se dévoile grâce à une coque non officielle

Selon plusieurs indiscrétions qui ont circulé sur internet ces dernières semaines, Apple va intégrer pour la première fois le bouton "Action" de l'Apple Watch Ultra... sur un iPhone. L'objectif de ce bouton sera de faire profiter aux utilisateurs d'un "accès rapide" à une fonctionnalité qu'ils auront prédéfinie dans les réglages.

Le bouton "Action" se dévoile

L'une des rumeurs à propos des iPhone 15, c'est que le modèle le plus haut de gamme (qui serait baptisé iPhone 15 Ultra) cette année aurait un bouton physique supplémentaire comparé à tous les autres modèles d'iPhone. Ce nouveau bouton appelé "Action" permettrait au propriétaire de l'appareil d'accéder à une fonctionnalité en un appui. Il serait par exemple possible d'ouvrir l'appareil photo, d'allumer la lampe de poche, d'activer un raccourci...



Les indiscrétions qui ont abordé le sujet du bouton "Action" n'ont pas été en capacité de mentionner où ce bouton serait situé sur le nouvel iPhone, sera-t-il en haut, à gauche avec les boutons de volume et de basculement sonnerie/silencieux ou... à droite ?

Selon le leaker Majin Bu sur Twitter, une coque pour iPhone 15 Ultra qui se présente comme étant une réplique (et non une coque officielle) permettrait d'en savoir plus sur le sujet. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, on retrouve les mêmes boutons que les générations précédentes à gauche de l'iPhone, mais à droite, on aperçoit un nouveau trou, jamais vu sur une coque d'iPhone jusqu'à aujourd'hui.



Majin Bu explique que ce trou serait dédié au bouton "Action" qui serait intégré exclusivement dans l'iPhone 15 Ultra. Globalement, cette coque est assez convaincante, car elle reprend tous les codes des coques d'iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro : la taille précise pour l'emplacement des caméras arrière, les boutons pour le volume et le basculement du mode sonnerie/silencieux, l'anneau pour la recharge MagSafe, le logo Apple à l'arrière... Toutefois, il faut rester vigilant, car il ne s'agit pas d'une coque officielle, mais d'une réplique.

Qu'est-ce qu'on pourra faire avec le bouton "Action" ?

Il y a quelques jours, nous avions évoqué les accès rapides que nous aurons avec le bouton Action.

Parmi les options qui seront proposées, on retrouve celles-ci :

Raccourcis : l'option serait similaire à celle présente sur l'Apple Watch Ultra, offrant aux utilisateurs la possibilité d'exécuter n'importe quel raccourci qu'ils ont créé ou téléchargé via l'application Raccourcis. Cela leur permettrait d'effectuer diverses actions telles que l'envoi de messages, la lecture de listes de lecture ou le contrôle de dispositifs domestiques intelligents.

: l'option serait similaire à celle présente sur l'Apple Watch Ultra, offrant aux utilisateurs la possibilité d'exécuter n'importe quel raccourci qu'ils ont créé ou téléchargé via l'application Raccourcis. Cela leur permettrait d'effectuer diverses actions telles que l'envoi de messages, la lecture de listes de lecture ou le contrôle de dispositifs domestiques intelligents. Accessibilité : cette option donnerait aux utilisateurs la possibilité de profiter de différentes fonctionnalités d'accessibilité, incluant VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, et bien d'autres encore.

: cette option donnerait aux utilisateurs la possibilité de profiter de différentes fonctionnalités d'accessibilité, incluant VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, et bien d'autres encore. Mode silencieux : de la même manière que le commutateur présent sur les modèles d'iPhone actuels, cette option permettrait aux utilisateurs d'activer ou de désactiver facilement le mode silencieux, désactivant ou réactivant ainsi la sonnerie et les alertes.

: de la même manière que le commutateur présent sur les modèles d'iPhone actuels, cette option permettrait aux utilisateurs d'activer ou de désactiver facilement le mode silencieux, désactivant ou réactivant ainsi la sonnerie et les alertes. Appareil photo : il est très probable que cette option permettrait aux utilisateurs de démarrer l'application Appareil photo et de capturer une photo ou une vidéo en appuyant simplement sur le bouton Action.

: il est très probable que cette option permettrait aux utilisateurs de démarrer l'application Appareil photo et de capturer une photo ou une vidéo en appuyant simplement sur le bouton Action. Lampe de poche : avec cette option, les utilisateurs pourraient allumer ou éteindre la lampe de poche

: avec cette option, les utilisateurs pourraient allumer ou éteindre la lampe de poche Focus : Cette option devrait permettre aux utilisateurs d'activer ou de désactiver d’un simple appui le mode focus.

: Cette option devrait permettre aux utilisateurs d'activer ou de désactiver d’un simple appui le mode focus. Loupe : il est très probable que cette option offrirait aux utilisateurs la possibilité d'activer l'application Loupe, transformant ainsi l'appareil photo de l'iPhone en une loupe pratique pour agrandir de petits textes ou objets.

: il est très probable que cette option offrirait aux utilisateurs la possibilité d'activer l'application Loupe, transformant ainsi l'appareil photo de l'iPhone en une loupe pratique pour agrandir de petits textes ou objets. Mémos vocaux : cette option offrirait l'opportunité de démarrer ou arrêter un enregistrement vocal, le tout sans ouvrir l'application dédiée.

: cette option offrirait l'opportunité de démarrer ou arrêter un enregistrement vocal, le tout sans ouvrir l'application dédiée. Traduire : cette option pourrait permettre aux utilisateurs de lancer l'application Traduire et de lancer une conversation ou une traduction de texte en appuyant simplement sur le bouton Action.

