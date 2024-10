DJI lance Avinox, une transmission électrique pour vélo haut de gamme

Celui qui s'est fait connaître pour ses drones de grande qualité, et qui sont en passe d'être interdits aux États-Unis*, se reconvertit sur le marché des vélos électriques. En effet, DJI lance une transmission nommée Avinox, destinée à faire concurrence à des marques comme Bosch, Bafang, Shimano et SRAM.

DJI se diversifie avec Avinox

Le système Avinox promet un poids relativement léger de 2,52 kg, ou 5,39 kg la plus grosse batterie, pour une puissance de 805 Watts et un couple jusqu'à 105 Nm. Le tout avec une batterie de 600 Wh ou 800 Wh. Les deux usent de la technologie de charge rapide GaN 3x, de sorte que la plus imposante peut être chargée de 0 à 75 % en 1 heure et demie.



Selon DJI, un jeu d'engrenages planétaires et des engrenages en polymère ont permis d'équilibrer la taille, le poids et la puissance de sortie, tout en garantissant un fonctionnement silencieux.

Pour le cycliste, le système Avinox offre quatre modes d'assistance standard, Auto, Eco Trail et Turbo, ainsi qu'un mode Boost pour un surcroît de puissance en cas de besoin. Le mode Auto utilise ce que DJI appelle la "fusion multi-capteurs" pour ajuster en permanence l'assistance en fonction de la résistance de la conduite, comme dans une voiture automatique en somme.



Le boîtier de l'Avinox comprend un écran tactile OLED couleur de deux pouces pour contrôler les modes d'assistance et afficher les informations pertinentes. Mieux, il permet aux utilisateurs de connecter leur iPhone ou Android pour accéder à des fonctions telles que la sécurité, l'enregistrement des données, le partage et l'état/la localisation du vélo en temps réel. Vous pouvez également utiliser l'application pour accéder et personnaliser les niveaux d'assistance et les paramètres.



Pour contrôler tout cela, l'accessoire de DJI est livré avec deux commandes sans fil dotées d'une connectivité Bluetooth pour une "configuration du guidon sans encombrement". Pour se démarquer des concurrents populaires de chez Bosch, Shimano et autre Brose, le système Avinox offre un poids plus faible, un couple plus élevé et des batteries de plus grande capacité.

Le premier vélo avec Avinox

Il sera d'abord présenté par une nouvelle marque de vélos appelée Amflow, qui lance le nouveau modèle PL pesant 19,2 kg, ce qui se situe dans le bas de gamme des vélos de montagne électriques. L'Amflow PL est doté d'une structure à quatre barres et d'une "géométrie de pointe", d'un amortisseur arrière co-tuné avec FOX et d'un dérailleur arrière SRAM.



Le système Avinox Drive de DJI ne sera vendu qu'aux fabricants, et aucun prix de détail n'est donc disponible. Ce VTTAE n'a pas encore de prix exact, mais il sera vendu entre 7 000 et 12 000 euros en Europe. Sa sortie est prévue pour le quatrième trimestre 2024 par l'intermédiaire de revendeurs agréés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie, entre autres.



En savoir plus sur le site de DJI.



* En ce qui concerne l'interdiction des drones de DJI aux États-Unis, la loi Countering CCP Drones Act a été adoptée par le Congrès dans le cadre du National Defense Authorization Act. Elle doit maintenant être examinée par le Sénat et, si elle est approuvée, elle sera probablement promulguée par le président Biden.



Dans la foulée, DJI a réagit : "Cette loi ne nuit pas seulement à DJI, mais aussi au vaste écosystème d'opérateurs, d'entreprises et d'agences de sécurité publique qui s'appuient sur leurs technologies pour mener des opérations sûres et efficaces".