Un photographe australien retrouve pour 7000$ de matériel grâce à ses AirTags

Depuis le début de l'attaque de la Russie en Ukraine, de nombreuses villes se font bombarder, mais aussi piller. En effet, on remarque sur les réseaux sociaux et les médias de multiples...

Présenté par Apple comme un traqueur d'objet permettant de retrouver ses clés, son portefeuille ou encore le jouet de son enfant, l'AirTag peut en réalité faire bien plus qu'on l'imagine. Un...

Vous le savez, depuis un an maintenant, Apple vend des AirTags, ces petits traqueurs qui permettent de suivre des objets en tout genre. Alors que de nombreuses histoires insolites nous arrivent...

Pour ceux qui sont passés à côté, le AirTag est un traceur d'objets en forme de pièce de monnaie qui s'intègre à l'application Localiser d'Apple. Idéal pour retrouver des objets perdus, ou volés comme ça a été le cas de Graham Tait, qui s'est fait dérober pour 7 000$ de matériel photographique. Après avoir localisé les différents objets et appelé la police, il a pu tout récupérer, y compris un portefeuille, un appareil photo, un ordinateur portable et une GoPro. Si cette nouvelle histoire autour des traqueurs d'Apple vous donne envie de passer à l'achat, le pack de 4 AirTags est actuellement en promotion à 96€ sur Amazon.

Ma voiture a été forcée alors que nous étions en voyage dans les Flinders Ranges la nuit dernière et ils ont pris une sacoche d'ordinateur portable et un appareil photo - tous deux équipés d'AirTags.

Heureusement, ce dernier a eu la bonne idée d'accrocher des AirTags à deux de ses produits, ce qui lui a permis d'en découvrir l'emplacement et de les retrouver. Son témoignage permet de mettre en avant la réelle utilité de ces petits objets.

Si le AirTag fait beaucoup parler de lui pour ses mauvais côtés et son utilisation tronquée par certaines personnes malveillantes, il permet également de belles histoires. C'est le cas de celle racontée par Graham Tait, un photographe basé à Sydney, en Australie, qui était en voyage lorsqu'il s'est fait voler pour 7 000 dollars de matériel.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.