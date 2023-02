Le recyclage des baskets de Dow mis à mal grâce aux AirTags

Nous avons vu d'innombrables cas d'utilisation intelligente des AirTags d'Apple, mais cette histoire dépasse tout le reste. Dans le cadre d'un reportage d'investigation sur les pratiques de recyclage de Dow Inc et du gouvernement de Singapour, un journaliste de Reuters a placé des AirTags cachés dans 11 paires de chaussures récupérées pour être, normalement, recyclées.



"Dow a dit qu'il recyclait nos chaussures. Nous les avons trouvées sur un marché aux puces indonésien", voici ce qui résume le mieux cette investigation.

Une drôle d'enquête signée Reuters

L'article de Reuters intitulé "Special Report: The Plastic Pipeline" se concentre sur les pratiques commerciales de Dow, l'un des plus grands producteurs de plastique au monde. L'article décrit comment cette dernière a travaillé avec des fabricants de chaussures tels que Nike, Adidas et Puma pour développer des matériaux en plastique pour leurs produits, malgré les préoccupations croissantes concernant la pollution plastique et son impact sur l'environnement.

© Reuters

Reuters affirme que Dow a encouragé l'utilisation de matériaux en plastique dans les chaussures, malgré des preuves croissantes que le plastique est l'un des principaux polluants des océans et de la planète en général. Pour y parvenir, Dow a exagéré les avantages environnementaux de ses produits en plastique, en affirmant qu'ils étaient recyclables à 100 % alors que ce n'était pas le cas.

Dow, un important producteur de produits chimiques utilisés pour fabriquer des plastiques et d'autres matériaux synthétiques, a par le passé lancé des efforts de recyclage qui n'ont pas atteint leurs objectifs déclarés. Reuters a voulu suivre une chaussure donnée du début à la fin pour voir si elle finissait effectivement dans de nouvelles surfaces de sport à Singapour, ou si elle parvenait au moins jusqu'à une installation de recyclage locale pour y être déchiquetée.

Mais le plus intéressant ici, c'est que pour vérifier la légitimité des affirmations de Dow concernant le recyclage, des journalistes de Reuters ont caché un AirTag dans plus d'une dizaine de paires de chaussures et ont fait don de celles-ci à l'entreprise. Les journalistes ont ensuite suivi l'emplacement des chaussures via l'application Localiser, les regardant traverser Singapour et se rendre en Indonésie.

Aucune des 11 paires de chaussures données par Reuters n'a été transformée en piste d'exercice ou en parc pour enfants à Singapour.

Le rapport complet est fascinant et offre plus de détails sur les résultats de l'enquête, ainsi que sur les dégâts du plastique. Si Coca-Cola est le plus grand pollueur plastique au monde, Dow n'aide pas la planète. Outre un objectif non atteint, les chaussures en plastique ont contribué à la pollution plastique dans les pays en développement, où elles sont souvent jetées dans des décharges ou brûlées, libérant des produits chimiques toxiques dans l'air et les cours d'eau locaux.



Si vous avez besoin de suivre vos effets personnels ou mener une enquête, pensez donc aux AirTags qui sont en promotion actuellement.