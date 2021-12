Grâce aux AirTags, il expose DHL qui ne cherche pas les colis perdus

Accessoires Apple

Alban Martin

Jonathan, de la chaîne YouTube Megalag, a déjà attiré l'attention d'Internet en utilisant le traqueur d'Apple, le fameux AirTag, pour suivre des colis envoyés à la Corée du Nord, à Elon Musk et au PDG d'Apple, Tim Cook. Les AirTags envoyés à la Corée du Nord n'ont pas pu être livrés, ce qui l'a poussé à réessayer afin de comprendre pourquoi.

Un YouTuber se lance dans une expérimentation originale

Si il arrive de temps en temps de perdre un colis, les expéditions vers la Corée du Nord affichent un taux d'échec bien supérieur.

Jonathan a commencé ce voyage sur sa chaîne YouTube en mai afin de tester l'efficacité des AirTags pour suivre les colis envoyés à l'étranger. Pour ce faire, il a utilisé le transporteur DHL pour envoyer les traqueurs d'Apple depuis l'Allemagne vers Elon Musk, Tim Cook et la Corée du Nord. Les AirTags ont étonnamment bien fonctionné, recueillant même des informations de localisation alors qu'ils étaient en vol dans un avion cargo.



Alors que l'AirTag envoyé à Cook a réussi à atteindre sa destination et a été renvoyé avec une lettre, ceux destinés à la Corée du Nord sont restés bloqués dans un aéroport allemand, en Corée du Sud et à Pékin.



Dans sa dernière vidéo, en plus d'envoyer un nouvel AirTag en Corée du Nord, il a récupéré l'un des premiers colis rejeté. Regardez sa vidéo ci-dessous :

Après avoir reçu plusieurs lettres sur la perte des colis (dont il connaissait l'emplacement actuel) malgré une enquête, il a émis l'hypothèse que cela pourrait être dû au fait que DHL trouve plus rentable de payer les clients plutôt que de rechercher réellement les articles manquants. Ces derniers ont d'ailleurs finalement été découverts, comme par magie.



C'est donc peut-être une bonne idée de mettre un AirTag à 35€ dans un colis important, à vous de voir !