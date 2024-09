Regardez gratuitement "La Coupe du Monde de Messi" sur Apple TV+ grâce à une offre exceptionnelle

Dans une quête d'augmenter sa part de marché dans le secteur du streaming, Apple a décidé d'attirer les nombreux fans de Lionel Messi à travers le monde. Pendant la Coupe du Monde de la FIFA en 2022, une équipe Apple TV+ a suivi de près l'évolution de Messi dans la compétition. On retrouve des images inédites durant les entraînements, dans les vestiaires et même dans l'hôtel dans lequel séjournaient les joueurs.

Profitez de 2 mois offerts pour regarder le documentaire sur Messi

Si vous êtes fan de Lionel Messi, vous devriez peut-être vous intéresser à l'application Apple TV, si ce n'est pas déjà le cas. En effet, en plus des matchs de l'Inter Miami CF avec Messi dans le cadre du Season Pass MLS, Apple propose depuis quelques jours le documentaire inédit et exclusif "La Coupe du Monde de Messi, le sacre d'une légende" aux abonnés Apple TV+.



Si vous n'êtes pas encore abonné au service de streaming, vous pouvez bénéficier dès aujourd'hui de 2 mois gratuits, au lieu de la période de 7 jours d'essai. L'occasion parfaite de découvrir les coulisses de la Coupe du Monde 2022 pour l'équipe d'Argentine, avec des séquences bien évidemment centrées sur Lionel Messi.

Pour activer l'offre, il suffit de vous rendre sur cette page. Apple précise que vous avez une période de gratuité de 2 mois et qu'à l'issue de cette période, un renouvellement automatique de l'abonnement aura lieu, ce qui veut dire que la souscription nécessite un mode de paiement valide sur votre Apple ID.



La bonne nouvelle, c'est que cette offre n'est pas éligible que pour les nouveaux abonnés, si vous avez été abonné il y a plusieurs mois à Apple TV+ et que vous avez résilié depuis, vous pouvez réactiver votre abonnement avec ces deux mois à 0€. Apple ne précise pas ce que veut dire un "ancien abonné", est-ce quelqu'un qui a résilié il y a un mois, six mois ou plus d'un an ? Il faudra tester avec votre Apple ID pour vérifier si la période d'essai allongée est possible !



Ce type d'offre est stratégique pour Apple, car au lieu de laisser profiter les nouveaux abonnés d'une période d'essai de 7 jours et qu'ils résilient après, Apple choisit volontairement de prolonger cette période afin que les nouveaux abonnés profitent aussi des autres créations originales disponibles dans le catalogue. À travers cette technique, Apple espère que vous apprécierez les contenus et que vous n'annulerez pas votre abonnement dès que la facturation de 9,99€/mois s'enclenchera.