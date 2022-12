Apple dévoile les changements des dernières mises à jour du AirTag

Depuis novembre 2022, nous avons eu le droit à deux mises à jour de l'AirTag. Lors de la publication de ces deux nouveaux firmwares, Apple n'avait pas pris le temps de dévoiler les changements qui étaient inclus, aujourd'hui, Apple révèle ce qu'apportent réellement les mises à jour 2.0.24 et 2.0.36. On vous résume tout !

Les nouveautés des AirTags

Grâce à l'AirTag, vous ne perdez plus vos clés de voiture, votre portefeuille, la télécommande de la TV, le jouet de votre enfant... L'AirTag nous permet de retrouver plus facilement les objets du quotidien qu'on a tendance à égarer. Comme tous les autres produits Apple qu'on a l'habitude d'utiliser, l'AirTag reçoit régulièrement des mises à jour visant à améliorer l'expérience utilisateur.



Depuis novembre 2022, le traqueur d'objet d'Apple en a eu deux, il y a en en premier la version 2.0.24 et après la 2.0.36 !

Mais qu'est-ce qu'ont changé ces deux mises à jour ?

Firmware 2.0.24

Publié le 10 novembre, Apple a ajouté la Precision Finding. Le géant californien a annoncé cette fonctionnalité au début de l'année comme l'une des mesures qu'elle prenait pour empêcher les gens d’exploiter un AirTag pour harceler les autres. Lorsque l'iPhone détecte un AirTag inconnu qui se déplace avec l'utilisateur, ce dernier peut rapidement le localiser et le désactiver en utilisant la fonction Precision Finding associée à une alarme sonore.

Les notifications d'alertes ont également été améliorées quand un AirTag séparé de son propriétaire vous suit.

Firmware 2.0.36

La dernière mise à jour en date qui a été mise en ligne le 12 décembre n'apporte rien de nouveau. Cependant, Apple a corrigé un défaut qui pouvait énormément nuire lors de l'utilisation d'un AirTag. En effet, le traqueur d'objet pouvait avoir l'accéléromètre intégré qui ne s'activait pas dans certains cas. Sans l'accéléromètre, l'iPhone rencontre énormément de difficultés pour trouver un AirTag qui se déplace en temps réel.

Comment mettre à jour son AirTag ?

Comme avec les AirPods, l'AirTag ne se met pas à jour manuellement. Dès que le traqueur d'objet s'aperçoit qu'un firmware est disponible, il va prendre l'initiative de lancer le téléchargement et l'installation de celui-ci lors de la prochaine connexion avec votre iPhone.

Si l'AirTag n'envoie pas de notification quand le nouveau firmware est installé à 100%, il est toutefois possible de vérifier si la dernière mise à jour a été installée directement dans l'application Localiser et en appuyant sur le nom de l'AirTag que vous voyez dans "Objet".



D'autres mises à jour pour l'AirTag viendront prochainement, on espère juste que cette fois-ci, Apple nous dévoilera les nouveautés le jour même et pas plusieurs semaines après dans une fiche d'assistance !