Apple publie une mise à jour 2A24e pour les AirTags

Apple a publié cette nuit une nouvelle mise à jour du firmware conçu pour ses traqueurs d'objets, les AirTags. Le nouveau micrologiciel présente un numéro 2A24e, en hausse par rapport à la version 1A301 qui a été publiée en avril qui augmentait le son de l'alarme.

Les nouveautés du firmware pour AirTags

Si nos confrères américains indiquent qu'Apple ne fournit pas de notes de mise à jour pour les AirTags, mais nous avons trouvé un document d'assistance qui détaille justement ce qui change dans le build 1A301. Apple a ajouté une option pour régler le son de suivi indésirable à sa convenance pour localiser plus facilement un AirTag inconnu.

Comment mettre à jour les AirTags

Il n'est pas possible de forcer une mise à jour d'AirTag, car elle est effectuée par voie aérienne via un iPhone connecté. Pour être sûr que la mise à jour se fasse, vous pouvez mettre votre AirTag à portée de votre iPhone, mais vous devrez attendre que le micrologiciel soit déployé sur votre appareil. Vous pouvez vérifier la version actuelle du firmware de votre AirTag via l'application Localiser.



Apple déploie ce micrologiciel de manière progressive, en le diffusant aux propriétaires d'AirTag à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre. Ce calendrier de diffusion échelonné permet à Apple de s'assurer que la mise à jour fonctionne comme prévu avant de la mettre à disposition de tous les utilisateurs.