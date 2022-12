Apple publie une mise à jour 2A36 du firmware des AirTags

Apple a publié ce soir une nouvelle mise à jour du micrologiciel conçu pour ses traqueurs d'articles AirTag, le firmware présentant un numéro de build mis à jour 2A36, à comparer avec la version 2A24e qu'Apple a déployé en novembre.

Une nouvelle mise à jour

Apple ne fournit toujours pas de notes de mise à jour pour les mises à jour AirTag, nous ne savons donc pas ce qu'il y a de nouveau ici. Nous mettrons à jour l'article en conséquence.

Il n'est pas possible de forcer une mise à jour sur un AirTag, car elle est effectuée par voie aérienne lorsqu'un iPhone appairé se trouve à proximité. Cependant, pour être sûr que la mise à jour se fasse, vous pouvez mettre votre AirTag à portée de votre iPhone, et vous devrez attendre que le micrologiciel soit déployé sur votre appareil. Vous pouvez vérifier la version actuelle du firmware de votre AirTag via l'application Localiser, les instructions étant disponibles dans notre guide des AirTags.



Curieusement, Apple a commencé à publier l'ancienne version 2A24e pour AirTags, mais a finalement retiré la mise à jour avant qu'elle ne soit complètement déployé à tous les utilisateurs. Le nouveau firmware publié aujourd'hui remplace cette version.