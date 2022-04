Apple publie le firmware 1A301 pour ses AirTags

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Après iOS 15.5 et le Studio Display, Apple a publié aujourd'hui une nouvelle mise à jour du micrologiciel conçu pour les traqueurs d'objets AirTags. Le dernier firmware porte le numéro 1A301, le précédent étant 1A291. Comme à chaque fois, les nouveautés ne sont pas précisées par le constructeur américain.

Une mise à jour pour les AirTags

Pour ses AirTags, Apple ne fournit pas de notes de mise à jour, ce qui rend difficile d’établir les changements. En revanche, on peut supposer qu’il s’agit de correctifs et d’améliorations concernant la précision et l’autonomie de l’accessoire, et pourquoi pas des évolutions sur la confidentialité chère à Apple.

Comment mettre à jour un Airtag

Il n'est pas possible de forcer une mise à jour d'AirTag, car elle est effectuée par voie aérienne via un iPhone connecté. Pour être sûr que la mise à jour se fasse, vous pouvez mettre votre AirTag à portée de votre iPhone, mais vous devrez attendre que le micrologiciel soit déployé sur votre appareil. Vous pouvez vérifier la version actuelle du firmware de votre AirTag via l'application Localiser.



Ne soyez pas pressé car Apple prévoit de fournir ce micrologiciel de manière (très) progressive, de sorte que tout le monde ne le verra pas tout de suite. 1% des utilisateurs d'AirTag le recevront aujourd'hui, 10% le 3 mai, 25% le 9 mai, et 100% le recevra d’ici au 13 mai.



Ce calendrier de diffusion échelonné permet à Apple de s'assurer que la mise à jour du micrologiciel fonctionne comme prévu avant de toucher tous les utilisateurs. En cas de problème, elle peut bloquer le déploiement et éviter de mettre en péril la totalité du parc de traqueurs.