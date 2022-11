Apple publie un nouveau firmware 5B58 pour les AirPods Pro 2

Si nous découvrons des fonctionnalités dans la mise à jour, nous mettrons à jour cet article avec les informations, mais c’est peu probable, Apple se contentant souvent de corriger des bugs et d’améliorer la stabilité de l’ensemble.

Apple ne fournit pas non plus d'instructions sur la façon de mettre à jour le logiciel des AirPods, mais le micrologiciel est généralement installé par liaison hertzienne lorsque les AirPods sont connectés à un appareil iOS. Le fait de placer les AirPods dans leur étui, de les connecter à une source d'alimentation, puis de les coupler à un appareil iOS ou à un Mac devrait forcer la mise à jour. Vous pouvez vérifier le firmware de vos AirPods en suivant ces étapes :

Apple a publié ce soir une nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods Pro de deuxième génération, marquant la deuxième mise à jour que les écouteurs ont reçue depuis leur lancement à la rentrée scolaire 2022. De quoi améliorer un peu plus ce best-seller.

