Apple publie le firmware 2C301 pour le Beats Studio Pro

En ce moment, on parle beaucoup du Beats Studio Pro ! Alors que Apple vient de conclure un partenariat avec Kim Kardashian pour une collection inédite, on apprend aujourd’hui qu’une nouvelle mise à jour logicielle a été publiée spécifiquement pour ce casque Beats ! Il s’agit du firmware 2C30, l’installation se fait automatiquement si vous possédez le Beats Studio Pro.

Nouveau firmware pour le Beats Studio Pro

Apple a déployé cette nuit une nouvelle mise à jour logicielle pour son casque audio haut de gamme, le Beats Studio Pro. Cette mise à jour, qui porte le firmware à la version 2C301, apporte une fonctionnalité attendue par de nombreux utilisateurs : le partage audio.



Lors du lancement du Beats Studio Pro, certains utilisateurs avaient regretté l’absence de la fonction de partage audio sur les forums d’entraide et les réseaux sociaux. Avec la mise à jour 2C301, Apple corrige cette absence en permettant à deux personnes d’écouter simultanément la même musique depuis un iPhone ou un iPad. Cette fonctionnalité, déjà présente sur d’autres produits de la gamme Beats et sur les AirPods, offre une expérience de partage améliorée, idéale pour écouter de la musique ou regarder des vidéos à plusieurs.

Comme pour les autres produits Beats et les AirPods, la mise à jour du firmware pour le Beats Studio Pro s’installe automatiquement. Les utilisateurs n’ont rien à faire, si ce n’est s’assurer que leur casque est en charge et à portée Bluetooth d’un appareil Apple connecté au Wi-Fi, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac.



Pour les utilisateurs d’Android, la procédure est légèrement différente. Ils doivent télécharger l’application Beats pour Android et connecter leur casque à son chargeur pour déclencher la mise à jour du firmware.

Un casque aux performances haut de gamme

Le Beats Studio Pro, disponible en France depuis l’été 2023, s’est rapidement imposé comme un incontournable pour les amateurs de son. Ce casque propose des fonctionnalités de pointe, telles que la réduction de bruit active, qui plonge l’utilisateur dans une immersion totale et l’audio spatial personnalisé, qui offre une expérience sonore enveloppante, comparable à celle d’une salle de cinéma. Le mode transparence permet quant à lui de rester connecté à son environnement tout en profitant de sa musique.



Avec une autonomie pouvant atteindre 40 heures, le Beats Studio Pro est conçu pour accompagner les utilisateurs tout au long de la journée. Parmi ses autres atouts, on trouve des transducteurs personnalisés qui assurent un son de qualité supérieure, ainsi que des coussinets confortables. Compatible avec une large gamme d’appareils, ce casque s’adapte aux besoins des utilisateurs, qu’ils soient sur iOS ou Android.

