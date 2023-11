Apple publie le firmware 6B27 pour Beats Fit Pro et Powerbeats Pro

Apple ne fournit pas de détails sur ce qui est inclus dans les mises à jour du micrologiciel pour les Beats Fit Pro et Powerbeats Pro , nous ne savons donc pas encore si il y a des changements significatifs ou seulement des corrections de bugs. Si nous constatons des changements notables après l'installation de la mise à jour du firmware, nous vous communiquerons les détails, mais le logiciel inclut probablement des corrections de bogues.

Apple n'oublie pas la gamme Beats et vient de publier un nouveau firmware pour les écouteurs Beats Fit Pro et Powerbeats Pro. Les deux modèles peuvent désormais être mis à jour avec la version 6B27 du micrologiciel, contre la version 5B66 publiée en mai dernier.

