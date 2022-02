Powerbeats Pro : une édition spéciale pour les 75 ans de la NBA

Hier à 19:00

Beats

Julien Russo

1



Si les partenariats n'existent pas avec la gamme AirPods, Apple s'en donne à cœur joie avec ses produits Beats, l'entreprise cumule les collaborations et profite de chaque événement pour dynamiser les ventes. Le dernier partenariat a été signé avec la National Basketball Association (NBA) et le résultat est... sublime !

Apple x NBA

À l'occasion du 75e anniversaire de la NBA, Apple a eu l'idée de proposer une édition spéciale et inédite de ses écouteurs Beats avec les couleurs de la NBA.

Pour cela, la firme de Cupertino a choisi ses Powerbeats Pro, des écouteurs sans fil qui ont une popularité phénoménale auprès des sportifs dans le monde entier. Apple s'est associé avec la marque et le détaillant Better au Canada, les deux entreprises ont travaillé pendant plusieurs semaines ensemble pour créer l'édition parfaite où chaque détail a eu une importance capitale.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, les trois couleurs qu'on retrouve sont le bleu, le blanc et le rouge, les couleurs de l'emblématique logo de la NBA.

Pour avoir participé à la conception, Better a été autorisé à inscrire son logo sur l'un des écouteurs.

Apple explique :

La dernière collaboration entre Beats et la NBA apporte un mélange de nostalgie et de qualité éternelle avec la marque et détaillant canadien BetterTM Gift Shop pour créer un ensemble spécial de Powerbeats Pro.

L'édition spéciale NBA des Powerbeats Pro sera commercialisé en exclusivité le 19 février sur le site www.beatsbydre.com au tarif de 249,99 dollars, malheureusement pour l'Europe, cette disponibilité ne semble concerner que le marché américain et canadien.

Apple rappelle que 6 mois d'abonnement à Apple Music sont offerts si vous achetez une paire de Powerbeats Pro.



Cette paire d'écouteurs sans fil a été conçue pour les activités sportives les plus intenses, les contours d'oreille sont réglables et parfaits pour tenir à votre oreille. On retrouve également une résistance à la sueur et à l'eau, évidemment Apple déconseille d'immerger les écouteurs sous l'eau.



Les Powerbeats Pro embarquent une autonomie de 9 heures d'écoute avec un boîtier de charge capable de stocker 24 heures d'autonomie. Ils proposent aussi une charge ultra rapide grâce à la technologie Fast Fuel qui consiste à apporter 1,5 heure d'écoute pour 5 minutes de charge.

"Dis Siri" est une commande vocale qui est possible avec les Powerbeats Pro, Apple a ajouté la fameuse puce H1 qui permet l'interaction avec l'assistant Siri et une association quasi instantanée avec les produits Apple.