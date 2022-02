Nouveau : Apple offre 6 mois d'essai gratuit à Apple Music (conditions requises)

Il y a 58 min

Musique

Julien Russo

1



Avant de lancer son service Apple Music, le géant californien a fait une rapide étude du marché du streaming pour essayer de comprendre les astuces pour faire décoller les souscriptions. Après une longue observation, l'entreprise s'est rendu compte que la meilleure solution pour créer une attractivité était une période d'essai de plusieurs mois. Depuis son lancement, Apple Music propose 3 mois offerts, cependant à partir d'aujourd'hui, la stratégie change !

Apple réduit, mais augmente aussi la période d'essai à Apple Music

Dans la plus grande des discrétions, Apple a effectué cette semaine quelques modifications en ce qui concerne la période de gratuité à Apple Music quand vous souscrivez.

Le géant californien n'offre plus 3 mois d'abonnement lors de l'inscription, mais uniquement 1 mois qui se renouvellera automatiquement à l'issue de l'essai. Une décision qui risque de provoquer de nombreux changements d'avis de dernière minute, surtout quand on voit que d'autres concurrents n'hésitent plus à offrir plusieurs mois.



Si dans l'ensemble cela est une mauvaise nouvelle, Apple devient soudainement plus généreux quand vous achetez l'un de ses produits. La firme de Cupertino s'engage à vous offrir une période de gratuité de 6 mois à Apple Music, mais pour ça... Il faut acheter en Apple Store (ou chez un revendeur) l'un des produits suivants :

AirPods Pro

AirPods 2

AirPods 3

AirPods Max

Beats Studio Buds

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Beats Fit Pro

HomePod

HomePod mini

Pour déclencher les 6 mois d'essai après l'achat, Apple explique :

Les nouveaux abonnés peuvent obtenir six mois d'Apple Music gratuitement avec un appareil audio éligible. Assurez-vous que votre iPhone ou iPad exécute la dernière version d'iOS ou d'iPadOS. Ensuite, vous pouvez activer votre version d'essai d'Apple Music après avoir jumelé votre appareil audio à votre iPhone ou iPad. Vous aurez trois mois pour utiliser l'offre après la première activation de l'appareil éligible.

Au-delà de la période d'essai, les prix des abonnements à Apple Music ne changent pas, vous aurez toujours l'abonnement étudiant à 4,99€/mois, l'individuel à 9,99€/mois et le famille à 14,99€/mois.

Cette nouvelle stratégie est à la fois risquée, mais peut aussi être très bénéfique pour générer des ventes d'appareils audio. Un consommateur qui hésite entre un HomePod mini ou une enceinte Écho d'Amazon nettement moins chère pourrait être attiré vers l'enceinte connectée d'Apple pour profiter d'une belle offre sur Apple Music.



Cette technique permet également d'exploiter les ventes des appareils audio pour Apple Music, un atout que ne possède pas Spotify qui n'est pas présent sur le marché des écouteurs sans fil, casque ou enceinte. À voir si cela fonctionne, on imagine que l'Apple Park va observer de près la courbe des nouvelles inscriptions dans les prochains mois.