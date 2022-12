Apple TV+ et Will Smith vous offre 2 mois d'essai gratuit au service

C'est une habitude que commence à prendre Apple, quand une création originale sort avec une star qui a une grande communauté sur les réseaux sociaux, le service de streaming n'hésite pas à collaborer pour offrir des mois d'essai. Apple l'a fait avec Selena Gomez qui a tweeté à plusieurs reprises l'offre promotionnelle Apple TV+ et l'entreprise le fait aujourd'hui avec Wil Smith !

Passez de 7 jours à 2 mois offerts

La période des vacances de Noël est un moment stratégique pour les services de streaming, les enfants et adolescents n'ont plus cours et les adultes prennent le plus souvent des congés payés pour se retrouver en famille. Vous l'aurez compris, c'est l'occasion de faire découvrir Apple TV+ à de nouvelles personnes qui n'ont que le mot "Netflix" en tête depuis des années !



Si vous n'avez pas encore testé Apple TV+, vous pouvez bénéficier dès maintenant de 2 mois gratuits en visitant le lien apple.co/willgift, ce sera l’opportunité de profiter du film Émancipation avec Will Smith (qui est déjà disponible dans le catalogue depuis minuit) ainsi que des autres créations originales Apple.

Image 9to5mac

Si vous souscrivez à l’abonnement, n'oubliez pas qu'il y aura un renouvellement automatique à 6,99€/mois au-delà de la période promotionnelle, si vous voulez juste profiter des 2 mois offerts, pensez à vous mettre un petit rappel afin de résilier à temps !



Malgré l'incident entre Will Smith et Chris Rock qui a pu être observé cette année aux Oscars 2022, Apple a décidé de maintenir le lancement du film Émancipation. La production d'Emancipation s'est achevée bien avant la cérémonie les Oscars. Apple a très certainement repoussé la sortie par rapport à son calendrier initial, mais la société a choisi de publier le film maintenant afin qu'il puisse concourir pour les prix en 2022.



Le film est basé sur l'histoire vraie de "Whipped Peter", un esclave qui, en 1863, a fait une tentative périlleuse pour se libérer. Les coups de fouet de Peter seront documentés et rendus publics, ce qui accélérera la lutte contre l'esclavage.