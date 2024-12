Une première mise à jour du firmware de la Beats Pill (2C336)

Apple a déployé la première mise à jour du firmware de la Beats Pill, son enceinte Bluetooth portable lancée en juin 2024. Le nouveau firmware porte le numéro de build 2C336, remplaçant la version initiale 2C289 avec laquelle l’enceinte a été commercialisée. Lorsqu’elle est connectée à un iPhone ou un Mac, les utilisateurs verront la version 2.2 affichée dans l’application Réglages.

Quelles nouveautés ?

Comme à son habitude, Apple n’a pas communiqué de détails sur les changements ou améliorations apportés par cette mise à jour du firmware des produits Beats. Il en va de même pour les AirPods, sauf exception.

Présentation de la Beats Pill

La Beats Pill a été lancée plus tôt cette année, après l’arrêt de la production du Beats Pill+ en 2022. Proposé au prix de 169 € (sauf en promotion), le nouveau modèle se distingue par :

Un système audio amélioré pour une meilleure qualité sonore

Une dragonne amovible pour faciliter le transport

Une connectivité USB-C et Bluetooth

Une résistance à l’eau et à la poussière IP67

Une autonomie de 24 heures

Le Beats Pill est compatible avec les systèmes de localisation Localiser et Find My Device, ce qui le rend fonctionnel à la fois avec les appareils Apple et Android.

Comment mettre à jour le firmware ?

Sur iPhone, iPad ou Mac, la mise à jour du firmware se fait automatiquement par voie hertzienne (OTA) lorsque le Beats Pill est en charge et à portée Bluetooth d’un appareil Apple connecté au Wi-Fi.

Sur Android, c’est un poil plus compliqué puisque les utilisateurs doivent télécharger l’application Beats pour Android et connecter leur appareil à une prise électrique pour lancer la mise à jour du firmware.

Même si aucune nouveauté n’a été annoncée, mieux vaut mettre à jour son enceinte pour profiter des correctifs de bugs et de sécurité.