Beats poursuit sa collaboration avec Kim Kardashian pour la Beats Pill (édition spéciale)

Kim Kardashian et la marque Beats, c'est un peu une belle histoire d'amour, l'influenceuse et star de sa propre télé-réalité sur E! vient de signer sa troisième collaboration avec la marque Beats détenue par Apple. Visiblement, le partenariat semble bien fonctionner, car les éditions spéciales avec Kim Kardashian rencontrent un gigantesque succès !

Kim Kardashian donne un coup de pouce à la Beats Pill

Beats continue de s'associer avec Kim Kardashian après le succès des précédents partenariats autour des modèles Beats Studio Pro et Beats Fit Pro, qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux. Ces collaborations ont dynamisé les ventes de Beats sans même qu’une nouvelle génération de produits ne soit lancée, ce qui prouve l'incroyable impact que peut avoir Kim Kardashian !



Cette fois-ci, c'est la célèbre enceinte portable Beats Pill qui fait l'objet d'une édition spéciale. Beats a profité de l'été pour relancer son produit phare (précédemment abandonné) en introduisant une autonomie de plus de 24 heures, une charge via USB-C en conformité avec les nouvelles directives européennes et une meilleure qualité audio pour améliorer l'expérience sonore.

Deux nouvelles teintes

L'édition spéciale Beats x Kim Kardashian propose deux nouveaux coloris élégants : gris clair et gris foncé. Kim Kardashian, ravie de prolonger cette collaboration, a déclaré :

Je suis très heureuse de retravailler avec l’équipe Beats et d'introduire deux nouvelles couleurs à ce produit emblématique. La musique joue un rôle important dans mon quotidien, que ce soit pour mes séances de sport matinales ou mes moments de créativité, et la Beats Pill ajoute une touche esthétique.

Pour promouvoir cette édition spéciale, Beats a lancé une nouvelle campagne publicitaire intitulée "Kim's Pill Assistant", la vidéo met en scène Kim Kardashian aux côtés du comédien Ben Marshall. Cette campagne devrait attirer l'attention autour de la marque Beats, notamment chez les jeunes qui suivent massivement Kim Kardashian sur les réseaux. Ça tombe bien puisque les moins de 25 ans sont la principale cible de Beats dans ses campagnes marketing.



L’édition spéciale Beats x Kim sera disponible à partir du vendredi 18 octobre sur l'Apple Store en ligne, au prix de 169,95 €. Elle sera proposée dans plusieurs pays, dont la France, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie, la Chine, Hong Kong, le Japon, Singapour, la Thaïlande et la Corée. Une pensée spéciale pour nos amis belges et suisses qui sont encore exclus.