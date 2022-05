Une petite promo sur les récents Beats Fit Pro (-10%)

⏰ Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Si les AirPods sont très populaires chez Apple, le constructeur possède aussi la marque Beats avec plusieurs nouveautés intéressantes qui ont débarqué ces derniers temps.



Parmi eux, on trouve les Beats Fit Pro qui sont sortis début 2022 en France avec un rapport qualité / prix très intéressant. Mais c'est encore mieux avec cette promotion qui permet de baisser le tarif d'un peu plus de 20 euros, soit 10% environ.

Les qualités des Beats Fit Pro

Qui peut refuser une réduction ? Les Fit Pro de Beats sont habituellement vendus à 229 euros, soit 50 euros de moins que les AirPods Pro dont ils reprennent l'essentiel. Les écouteurs de la marque lancée par Dr Dre sont plus adaptés aux sportifs avec des crochets d'oreilles qui assurent un maintien supérieur. Sans oublier des coloris qui autorisent de se différencier.



Les Beats Fit Pro profitent de tout le savoir faire d'Apple avec l'appairage ultra facile, une qualité sonore premium et une longue liste de fonctionnalités dont la fameuse réduction de bruit active. Voici la liste non exhaustive des qualités des Fit Pro 2022 :

Un mode réduction active de bruit (ANC)

Un mode Transparence

Appairage simplissime

Partage audio

Siri

Autonomie de 7 heures et 24 heures avec le boîtier de charge

Audio Spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête

Une résistance à l'eau et à la transpiration (classés IPX4)

Deux micros beamforming pour les appels

Support de la fonction "Localiser"

Une compatibilité Android

Acheter les Beats Fit Pro moins chers

Depuis leur lancement, les Beats Fit Pro rencontrent un joli succès, essentiellement auprès des sportifs qui sont visés par cette gamme d'écouteurs Beats. Les avis et critiques sont très bonnes, et nous avons d'ailleurs beaucoup apprécié ces Fit Pro lors de notre essai. Ils sont légers, confortables, performants et à prix raisonnable, encore plus avec cette promotion :