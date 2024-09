Apple publie le firmware 3.1.1 pour Magic Mouse et Magic Trackpad

Vous savez sans doute que les accessoires d'Apple tels que les AirPods et AirTags reçoivent des mises à jour régulièrement avec des améliorations. Cependant, il existe d'autres accessoires tels que les souris et les claviers de la marque qui bénéficient également de nouveaux firmwares. Justement, Apple vient de publier une nouvelle version pour ses Magic Mouse et Magic Trackpad. Numérotée 3.1.1, cette mise à jour ne sera pas accessible à tous.

Une mise à jour rare

Comme l'indique @aaronp613 sur X, Apple a publié ce lundi un nouveau micrologiciel pour sa Magic Mouse 2 et son Magic Trackpad 2, lancés en 2015. Il s'agit de la version 3.1.1, mais qui n'est pas simple à obtenir, loin de là.

Bien que macOS dispose de mécanismes de mise à jour des accessoires Apple, de nombreux utilisateurs ont remarqué au fil des ans que leurs appareils étaient bloqués sur le logiciel d'usine. Bien souvent, ce ne sont que les nouveaux accessoires achetés qui en sont équipés. Notre exemplaire de Magic Mouse 2 est par exemple bloqué à la version 1.9.2 depuis un moment.



Pour vérifier la version, une fois l'accessoire appairé, rendez-vous dans Réglages système > Bluetooth et cliquer sur le "i" à droite du nom de la souris ou du trackpad.



Quant à la mise à jour 3.1.1, aucun détail n'a été partagé par Apple, ni sur les améliorations, ni sur les éventuels correctifs. On peut aisément penser qu'il s'agit d'une version qui s'accommode des derniers logiciels d'Apple, comme iOS 18 et macOS 15, actuellement en bêta. Si tel est le cas, il faudrait qu'elle facilite la mise à jour de ses accessoires. Rappelons d'ailleurs que les AirPods et AirTags se mettent à jour pratiquement tout seuls, nous n'avons aucune façon de les forcer.



PS : Apple avait, à une époque, une Magic Mouse Pro dans les cartons...