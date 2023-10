La Magic Mouse de l'iMac va passer en USB-C (annonce prévue à l'Apple Event)

Globalement, il ne peut pas y avoir de "nouveauté révolutionnaire" sur une simple souris, toutefois il y a des optimisations possibles afin de rendre plus agréable l'expérience utilisateur. Cette information est pour l'instant au stade de la rumeur, mais elle suit le fonctionnement logique de la transition Lightning vers USB-C. Rendez-vous le 31 octobre dès 1 heure du matin sur iPhoneSoft pour suivre toutes les annonces de l'Apple Event "Scary Fast" dans nos articles dédiés. Est-ce que la Magic Mouse sera le seul accessoire à passer à l'USB-C ? Il y a peu de chance que ce soit le cas... Source

Apple aurait planifié quelques minutes dans son Apple Event pour présenter sa nouvelle Magic Mouse avec le port USB-C à la place du Lightning. Gurman a été dans l'incapacité de dire si la Magic Mouse aura des changements de conception ou même de nouvelles caractéristiques, on peut s'attendre à juste un changement de connectique pour la Magic Mouse 2023. Parmi les améliorations qui pourraient avoir lieu sur cette nouvelle Magic Mouse, on peut espérer :

Le 31 octobre à 1 heure du matin (heure de Paris), Apple va présenter son événement " Scary Fast ", un rendez-vous qui se décrit comme étant court, mais qui devrait être l'objet de l'annonce de nouveaux Mac, mais aussi de lancement de nouveaux accessoires. Suite à la décision de l'Union européenne, Apple doit désormais utiliser la connectique USB-C, l'entreprise est sous la menace de voir des produits ou accessoires être retirés du marché européen dès l'année prochaine si cette règle n'est pas respectée. Pour éviter cela, Apple a considérablement accéléré la transition vers l'USB-C depuis que cette loi a été votée à la Commission européenne, il y a quelques mois. Après les iPhone 15 et les AirPods Pro 2 en septembre, ça devrait être au tour de la Magic Mouse selon les récentes déclarations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg.

La transition Lightning vers USB-C est particulièrement longue, si l'iPhone et les autres produits majeurs sont passés à la nouvelle connectique, Apple doit aussi mettre à jour ses nombreux accessoires qui avaient quasiment tous un port Lightning. Parmi la grande liste, on retrouve la Magic Mouse, la fameuse souris vendue par Apple pour ses Mac.

