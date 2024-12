Apple prépare une Magic Mouse 3 utilisable pendant la charge

Apple travaille sur une future Magic Mouse entièrement repensée pour corriger certaines critiques de longue date, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans sa newsletter "Power On", notre confrère affirme qu’Apple développe un design "plus adapté à l'ère moderne". Cependant ne soyez pas pressé, il ne prévoit pas de lancement avant mi-2026.

Une révision attendue depuis quinze ans !

Malgré le passage récent de la Magic Mouse à l’USB-C, le principal grief demeure contre la souris sans fil d'Apple : son port de charge reste situé sous l'accessoire, la rendant inutilisable pendant la charge. Bien que ce soit un désagrément mineur en raison de la rapidité de charge, Apple semble enfin prêt à délocaliser ce port.

Le futur modèle, la Magic Mouse 3, pourrait aller plus loin et adopter un design plus ergonomique et confortable, prenant exemple sur des alternatives populaires comme la Logitech MX Master 3S, qui propose un repose-pouce, deux molettes de défilement et un port de charge avant.



Si c'est une bonne nouvelle, il faut rappeler que la Magic Mouse a été introduite en 2009, avec des évolutions mineures comme la batterie rechargeable en 2015 (Magic Mouse 2) et le passage à l’USB-C cette année. Avec cette refonte, Apple semble enfin prêt à moderniser son périphérique qui ne cesse de se laisser éclipser par le trackpad.